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Боец ЗВО рассказал о работе на Купянском участке мобильных групп на пикапах
Боец ЗВО рассказал о работе на Купянском участке мобильных групп на пикапах - РИА Новости, 18.11.2023
Боец ЗВО рассказал о работе на Купянском участке мобильных групп на пикапах
Мобильные подразделения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО на пикапах с крупнокалиберными пулеметами вплотную активно работают по противнику на купянском... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T06:41
2023-11-18T06:41
2023-11-18T06:41
россия
западный военный округ (зво)
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 18 ноя - РИА Новости. Мобильные подразделения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО на пикапах с крупнокалиберными пулеметами вплотную активно работают по противнику на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец ВС РФ с позывным "Кот". "Работа велась по противнику, для погашения точек живой силы, чтобы не "палить" большие коробочки (бронемашины - ред.), для этого есть малые коробочки (легкие автомобили с повышенной проходимостью - ред.) - пикапы. Для работы, чтобы с близкого расстояния можно было быстро подъехать, отработать БК ДШК (крупнокалиберный пулемет – ред.) и быстренько свернуться и уйти", - рассказал "Кот". Собеседник агентства отметил, что работа ведется на расстоянии до нескольких километров от противника, в зависимости от рельефа местности и задач. "Цели могут быть разные - живая сила противника, те же самые мобильные группы пикапов, "Бабая Яга" (украинский БПЛА сельскохозяйственного назначения, имеющий большую грузоподъемность - ред.). Ночью также ездим, работаем. Тут все зависит от обстановки, работа, сами понимаете, тяжелая, бывают ночные выезды, бывают дневные, всегда по-разному, в зависимости от того, какой приказ приходит", - отметил боец. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю.
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россия, западный военный округ (зво), безопасность
Россия, Западный военный округ (ЗВО), Безопасность
Боец ЗВО рассказал о работе на Купянском участке мобильных групп на пикапах
Мобильные подразделения ЗВО на пикапах активно работают по ВСУ под Купянском
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 18 ноя - РИА Новости. Мобильные подразделения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО на пикапах с крупнокалиберными пулеметами вплотную активно работают по противнику на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец ВС РФ с позывным "Кот".
«
"Работа велась по противнику, для погашения точек живой силы, чтобы не "палить" большие коробочки (бронемашины - ред.), для этого есть малые коробочки (легкие автомобили с повышенной проходимостью - ред.) - пикапы. Для работы, чтобы с близкого расстояния можно было быстро подъехать, отработать БК ДШК (крупнокалиберный пулемет – ред.) и быстренько свернуться и уйти", - рассказал "Кот".
Собеседник агентства отметил, что работа ведется на расстоянии до нескольких километров от противника, в зависимости от рельефа местности и задач.
"Цели могут быть разные - живая сила противника, те же самые мобильные группы пикапов, "Бабая Яга" (украинский БПЛА сельскохозяйственного назначения, имеющий большую грузоподъемность - ред.). Ночью также ездим, работаем. Тут все зависит от обстановки, работа, сами понимаете, тяжелая, бывают ночные выезды, бывают дневные, всегда по-разному, в зависимости от того, какой приказ приходит", - отметил боец.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю.
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили 14 атак ВСУ