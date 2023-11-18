https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910227973.html

Боец ЗВО рассказал о работе на Купянском участке мобильных групп на пикапах

Боец ЗВО рассказал о работе на Купянском участке мобильных групп на пикапах - РИА Новости, 18.11.2023

Боец ЗВО рассказал о работе на Купянском участке мобильных групп на пикапах

Мобильные подразделения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО на пикапах с крупнокалиберными пулеметами вплотную активно работают по противнику на купянском... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T06:41

2023-11-18T06:41

2023-11-18T06:41

россия

западный военный округ (зво)

безопасность

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 18 ноя - РИА Новости. Мобильные подразделения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО на пикапах с крупнокалиберными пулеметами вплотную активно работают по противнику на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец ВС РФ с позывным "Кот". "Работа велась по противнику, для погашения точек живой силы, чтобы не "палить" большие коробочки (бронемашины - ред.), для этого есть малые коробочки (легкие автомобили с повышенной проходимостью - ред.) - пикапы. Для работы, чтобы с близкого расстояния можно было быстро подъехать, отработать БК ДШК (крупнокалиберный пулемет – ред.) и быстренько свернуться и уйти", - рассказал "Кот". Собеседник агентства отметил, что работа ведется на расстоянии до нескольких километров от противника, в зависимости от рельефа местности и задач. "Цели могут быть разные - живая сила противника, те же самые мобильные группы пикапов, "Бабая Яга" (украинский БПЛА сельскохозяйственного назначения, имеющий большую грузоподъемность - ред.). Ночью также ездим, работаем. Тут все зависит от обстановки, работа, сами понимаете, тяжелая, бывают ночные выезды, бывают дневные, всегда по-разному, в зависимости от того, какой приказ приходит", - отметил боец. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю.

https://ria.ru/20231114/ataki-1909361459.html

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россия, западный военный округ (зво), безопасность