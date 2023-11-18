https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910225808.html

Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ

Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023

Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ

Гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа уничтожила бронемашину и расчет миномета противника в зоне специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T05:13

2023-11-18T05:13

2023-11-18T05:13

специальная военная операция на украине

республика башкортостан

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа уничтожила бронемашину и расчет миномета противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив данные от передовых разведгрупп, оснащенных беспилотными летательными аппаратами, артиллеристы дивизиона имени героя-фронтовика Мугина Каримовича Нагаева, отправляют 122-миллиметровые снаряды по разведанным позициям противника. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов ЦВО, противник не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - объяснили в военном ведомстве. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как несколько гаубичных снарядов поражают украинскую МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный – ред.). По словам военнослужащих из расчета гаубицы, они поразили и минометный расчет. Дивизион имени Мугина Нагаева сформирован из военнослужащих и добровольцев, родившихся в Республике Башкортостан. Капитан Нагаев, командир противотанковой батареи 148-го гвардейского артиллерийского минометного полка (1943-1945). Под его руководством и им лично были уничтожены: 28 пулеметов, 17 минометных батарей, 11 танков и самоходных установок, девять орудий, две автомашины, четыре ДЗОТа, более 1100 солдат и офицеров противника.

https://ria.ru/20231108/artilleriya-1908059524.html

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республика башкортостан, безопасность