Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ
Гаубичная батарея Д-30 уничтожила в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа уничтожила бронемашину и расчет миномета противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Получив данные от передовых разведгрупп, оснащенных беспилотными летательными аппаратами, артиллеристы дивизиона имени героя-фронтовика Мугина Каримовича Нагаева, отправляют 122-миллиметровые снаряды по разведанным позициям противника. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов ЦВО, противник не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - объяснили в военном ведомстве.
На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как несколько гаубичных снарядов поражают украинскую МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный – ред.). По словам военнослужащих из расчета гаубицы, они поразили и минометный расчет.
Дивизион имени Мугина Нагаева сформирован из военнослужащих и добровольцев, родившихся в Республике Башкортостан. Капитан Нагаев, командир противотанковой батареи 148-го гвардейского артиллерийского минометного полка (1943-1945). Под его руководством и им лично были уничтожены: 28 пулеметов, 17 минометных батарей, 11 танков и самоходных установок, девять орудий, две автомашины, четыре ДЗОТа, более 1100 солдат и офицеров противника.