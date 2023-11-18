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Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910225808.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ
Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023
Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ
Гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа уничтожила бронемашину и расчет миномета противника в зоне специальной военной операции, сообщили... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:13
2023-11-18T05:13
специальная военная операция на украине
республика башкортостан
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа уничтожила бронемашину и расчет миномета противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив данные от передовых разведгрупп, оснащенных беспилотными летательными аппаратами, артиллеристы дивизиона имени героя-фронтовика Мугина Каримовича Нагаева, отправляют 122-миллиметровые снаряды по разведанным позициям противника. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов ЦВО, противник не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - объяснили в военном ведомстве. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как несколько гаубичных снарядов поражают украинскую МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный – ред.). По словам военнослужащих из расчета гаубицы, они поразили и минометный расчет. Дивизион имени Мугина Нагаева сформирован из военнослужащих и добровольцев, родившихся в Республике Башкортостан. Капитан Нагаев, командир противотанковой батареи 148-го гвардейского артиллерийского минометного полка (1943-1945). Под его руководством и им лично были уничтожены: 28 пулеметов, 17 минометных батарей, 11 танков и самоходных установок, девять орудий, две автомашины, четыре ДЗОТа, более 1100 солдат и офицеров противника.
https://ria.ru/20231108/artilleriya-1908059524.html
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республика башкортостан, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Башкортостан, Безопасность
Артиллеристы ЦВО уничтожили в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ

Гаубичная батарея Д-30 уничтожила в зоне СВО бронемашину и расчет миномета ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа уничтожила бронемашину и расчет миномета противника в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Получив данные от передовых разведгрупп, оснащенных беспилотными летательными аппаратами, артиллеристы дивизиона имени героя-фронтовика Мугина Каримовича Нагаева, отправляют 122-миллиметровые снаряды по разведанным позициям противника. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов ЦВО, противник не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава", - объяснили в военном ведомстве.
На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как несколько гаубичных снарядов поражают украинскую МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный – ред.). По словам военнослужащих из расчета гаубицы, они поразили и минометный расчет.
Дивизион имени Мугина Нагаева сформирован из военнослужащих и добровольцев, родившихся в Республике Башкортостан. Капитан Нагаев, командир противотанковой батареи 148-го гвардейского артиллерийского минометного полка (1943-1945). Под его руководством и им лично были уничтожены: 28 пулеметов, 17 минометных батарей, 11 танков и самоходных установок, девять орудий, две автомашины, четыре ДЗОТа, более 1100 солдат и офицеров противника.
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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