https://ria.ru/20231118/soglasheniya-1910238149.html
Архангельские бизнесмены подписали соглашения с узбекскими партнерами
Архангельские бизнесмены подписали соглашения с узбекскими партнерами - РИА Новости, 18.11.2023
Архангельские бизнесмены подписали соглашения с узбекскими партнерами
Предприятия Архангельской области в ходе деловой миссии делегации региона в Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве с партнерами из республики, что... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:22
2023-11-18T09:22
2023-11-18T09:22
архангельская область
узбекистан
александр цыбульский
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя – РИА Новости. Предприятия Архангельской области в ходе деловой миссии делегации региона в Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве с партнерами из республики, что может привести к росту товарооборота между территориями на 10 миллионов долларов, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Сообщается, что подписание состоялось на бизнес-форуме в Ташкенте в рамках ответного визита в Узбекистан делегации Архангельской области во главе с губернатором региона Александром Цыбульским и стало ключевым мероприятием деловой миссии. Цыбульский отметил, что внешнеторговый оборот между регионом и Узбекистаном стабильно увеличивается и составляет почти треть от общего внешнеторгового оборота области со странами СНГ. Основу экспорта из Архангельской области в Узбекистан составляют бумага, картон и целлюлоза, а из республики поставляются продукты неорганической химии и одежда. Сегодня товарооборот между Архангельской областью и Узбекистаном составляет 45 миллионов долларов. "Итоги встреч и переговоров, которые представители нашего бизнеса уже за эти несколько дней провели с потенциальными партнерами на территории республики, позволяют с уверенностью говорить, что как минимум на 10 миллионов долларов в следующем году объем товарооборота может быть увеличен, а в последующие годы – еще вырастет", - приводятся в сообщении слова Цыбульского. В составе бизнес-миссии со стороны Архангельской области в Узбекистане - представители промышленного сектора: компаний, производящих целлюлозно-бумажную продукцию, мебель, домокомплекты из клееного бруса, а также представители торговых розничных сетей, малого бизнеса, занимающиеся деревопереработкой, строительством, производством металлопродукции. Кроме того, на встрече были представлены возможности предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства региона. Уже сегодня Архангельская область готова поставлять в Узбекистан мороженое и выращиваемый в регионе высококачественный семенной картофель. В свою очередь, Узбекистан заинтересован в поставках в Архангельскую область текстильной продукции, фруктов, овощей, кондитерских изделий. "По итогам переговоров между компаниями заключены соглашения о намерениях, предусматривающие развитие сотрудничества узбекского бизнеса с компаниями Архангельской области, которые занимаются производством противопожарных дверей, клееного бруса, а также разработкой программного обеспечения для мобильных устройств и автоматизации производственных процессов", - сообщили в пресс-службе. В ходе форума также было подписано соглашение между торгово-промышленными палатами северного российского региона и Узбекистаном. В пятницу состоялась встреча Цыбульского с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которой стороны обсудили конкретные предложения, которые уже имеют точки соприкосновения для дальнейшей совместной работы. "Видя высокую заинтересованность наших партнёров, мы планируем поставлять в Узбекистан пиломатериалы для деревянного домостроения и целлюлозно-бумажной продукции. Со 150 до 500 тысяч долларов увеличим объем экспорта по поставкам мебели", - сообщил Цыбульский в своем Telegram-канале. В свою очередь, предприниматели из Архангельска намерены заключить долгосрочные контракты на поставку в регион продукции легкой промышленности – на 500 тысяч долларов ежегодно. Также в ходе рабочей поездки делегации Архангельской области в Узбекистан состоялась встреча главы региона с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым. Мирзаев отметил, что Ташкентская область готова к развитию сотрудничества, Архангельская область представляет для нее большой интерес. Цыбульский выразил уверенность в том, что межрегиональное сотрудничество регионов России и Узбекистана может носить практический, прикладной характер. Глава региона также отметил, что существуют большие перспективы для сотрудничества в сфере образования и науки. Речь на встрече шла в том числе об увеличении числа студентов из Узбекистана, которые обучаются в вузах Архангельска, о взаимных университетских стажировках. Стороны выразили уверенность, что визит делегации послужат началом установления теплых дружественных связей на межрегиональном уровне между Архангельской и Ташкентской областями.
https://ria.ru/20231116/uzbekistan-1909958572.html
https://ria.ru/20231115/arkhangelsk-1909557545.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, александр цыбульский, архангельская область
Архангельская область, Узбекистан, Александр Цыбульский, Архангельская область
АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя – РИА Новости.
Предприятия Архангельской области в ходе деловой миссии делегации региона в Узбекистан подписали соглашения о сотрудничестве с партнерами из республики, что может привести к росту товарооборота между территориями на 10 миллионов долларов, сообщила
пресс-служба правительства Архангельской области.
Сообщается, что подписание состоялось на бизнес-форуме в Ташкенте
в рамках ответного визита в Узбекистан делегации Архангельской области во главе с губернатором региона Александром Цыбульским
и стало ключевым мероприятием деловой миссии.
Цыбульский отметил, что внешнеторговый оборот между регионом и Узбекистаном стабильно увеличивается и составляет почти треть от общего внешнеторгового оборота области со странами СНГ
. Основу экспорта из Архангельской области в Узбекистан составляют бумага, картон и целлюлоза, а из республики поставляются продукты неорганической химии и одежда.
Сегодня товарооборот между Архангельской областью и Узбекистаном составляет 45 миллионов долларов. "Итоги встреч и переговоров, которые представители нашего бизнеса уже за эти несколько дней провели с потенциальными партнерами на территории республики, позволяют с уверенностью говорить, что как минимум на 10 миллионов долларов в следующем году объем товарооборота может быть увеличен, а в последующие годы – еще вырастет", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.
Цыбульский: Узбекистан является важным партнером Архангельской области
В составе бизнес-миссии со стороны Архангельской области в Узбекистане - представители промышленного сектора: компаний, производящих целлюлозно-бумажную продукцию, мебель, домокомплекты из клееного бруса, а также представители торговых розничных сетей, малого бизнеса, занимающиеся деревопереработкой, строительством, производством металлопродукции. Кроме того, на встрече были представлены возможности предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства региона. Уже сегодня Архангельская область готова поставлять в Узбекистан мороженое и выращиваемый в регионе высококачественный семенной картофель.
В свою очередь, Узбекистан заинтересован в поставках в Архангельскую область текстильной продукции, фруктов, овощей, кондитерских изделий. "По итогам переговоров между компаниями заключены соглашения о намерениях, предусматривающие развитие сотрудничества узбекского бизнеса с компаниями Архангельской области, которые занимаются производством противопожарных дверей, клееного бруса, а также разработкой программного обеспечения для мобильных устройств и автоматизации производственных процессов", - сообщили в пресс-службе. В ходе форума также было подписано соглашение между торгово-промышленными палатами северного российского региона и Узбекистаном.
В пятницу состоялась встреча Цыбульского с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
, в ходе которой стороны обсудили конкретные предложения, которые уже имеют точки соприкосновения для дальнейшей совместной работы.
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"Видя высокую заинтересованность наших партнёров, мы планируем поставлять в Узбекистан пиломатериалы для деревянного домостроения и целлюлозно-бумажной продукции. Со 150 до 500 тысяч долларов увеличим объем экспорта по поставкам мебели", - сообщил Цыбульский в своем Telegram-канале.
В свою очередь, предприниматели из Архангельска
намерены заключить долгосрочные контракты на поставку в регион продукции легкой промышленности – на 500 тысяч долларов ежегодно.
Также в ходе рабочей поездки делегации Архангельской области в Узбекистан состоялась встреча главы региона с хокимом Ташкентской области
Зойиром Мирзаевым. Мирзаев отметил, что Ташкентская область готова к развитию сотрудничества, Архангельская область представляет для нее большой интерес. Цыбульский выразил уверенность в том, что межрегиональное сотрудничество регионов России
и Узбекистана может носить практический, прикладной характер.
Глава региона также отметил, что существуют большие перспективы для сотрудничества в сфере образования и науки. Речь на встрече шла в том числе об увеличении числа студентов из Узбекистана, которые обучаются в вузах Архангельска, о взаимных университетских стажировках. Стороны выразили уверенность, что визит делегации послужат началом установления теплых дружественных связей на межрегиональном уровне между Архангельской и Ташкентской областями.
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