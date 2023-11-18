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ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области

ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023

ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области

ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:39

2023-11-18T13:39

2023-11-18T14:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

одесская область

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах."В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.

одесская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), одесская область