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ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области
ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:39
2023-11-18T13:39
2023-11-18T14:02
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах."В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), одесская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Одесская область
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области
МО: ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах.
"В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине