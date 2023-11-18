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ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 18.11.2023 (обновлено: 14:02 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/sklad-1910267952.html
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области
ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:39
2023-11-18T14:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
одесская область
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах."В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.
одесская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), одесская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Одесская область
ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области

МО: ВС России уничтожили склад топлива для военной техники в Одесской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ВС РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах.
"В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Одесская область
 
 
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