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В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА - РИА Новости, 18.11.2023
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09:38 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/shvetsiya-1910239773.html
В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА
В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА - РИА Новости, 18.11.2023
В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА
Швеции необходимо включить беспилотники в развитие оборонного потенциала страны, в противном случае королевство может отстать от других стран в сфере применения РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:38
2023-11-18T09:38
в мире
швеция
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Швеции необходимо включить беспилотники в развитие оборонного потенциала страны, в противном случае королевство может отстать от других стран в сфере применения дронов, заявил начальник отдела совместных операций вооруженных сил Швеции Карл-Юхан Эдстрём телеканалу SVT. "Мы не видели весь потенциал войны с применением дронов, поэтому это то, что мы должны включить в наш дальнейший рост (обороноспособности - ред.). Мы находимся на очень важном переломном этапе, когда требуется наращивание (оборонительного потенциала - ред.). В этом... мы должны воспользоваться возможностью использовать новые технологии и инновации", - сказал Эдстрём. "Именно здесь мы видим, что в некоторых областях необходимо действовать быстрее... если мы не достигнем этих новых возможностей достаточно быстро, мы отстанем", - добавил Эстрём. В сентябре правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20231117/shvetsiya-1909997333.html
https://ria.ru/20231027/shvetsiya-1905534174.html
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в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА

В Швеции призвали включить беспилотники в развитие оборонного потенциала страны

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Швеции необходимо включить беспилотники в развитие оборонного потенциала страны, в противном случае королевство может отстать от других стран в сфере применения дронов, заявил начальник отдела совместных операций вооруженных сил Швеции Карл-Юхан Эдстрём телеканалу SVT.
"Мы не видели весь потенциал войны с применением дронов, поэтому это то, что мы должны включить в наш дальнейший рост (обороноспособности - ред.). Мы находимся на очень важном переломном этапе, когда требуется наращивание (оборонительного потенциала - ред.). В этом... мы должны воспользоваться возможностью использовать новые технологии и инновации", - сказал Эдстрём.
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"Именно здесь мы видим, что в некоторых областях необходимо действовать быстрее... если мы не достигнем этих новых возможностей достаточно быстро, мы отстанем", - добавил Эстрём.
В сентябре правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов).
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