https://ria.ru/20231118/shvetsiya-1910239773.html

В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА

В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА - РИА Новости, 18.11.2023

В Швеции заявили, что королевство может отстать в сфере применения БПЛА

Швеции необходимо включить беспилотники в развитие оборонного потенциала страны, в противном случае королевство может отстать от других стран в сфере применения РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:38

2023-11-18T09:38

2023-11-18T09:38

в мире

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Швеции необходимо включить беспилотники в развитие оборонного потенциала страны, в противном случае королевство может отстать от других стран в сфере применения дронов, заявил начальник отдела совместных операций вооруженных сил Швеции Карл-Юхан Эдстрём телеканалу SVT. "Мы не видели весь потенциал войны с применением дронов, поэтому это то, что мы должны включить в наш дальнейший рост (обороноспособности - ред.). Мы находимся на очень важном переломном этапе, когда требуется наращивание (оборонительного потенциала - ред.). В этом... мы должны воспользоваться возможностью использовать новые технологии и инновации", - сказал Эдстрём. "Именно здесь мы видим, что в некоторых областях необходимо действовать быстрее... если мы не достигнем этих новых возможностей достаточно быстро, мы отстанем", - добавил Эстрём. В сентябре правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование вооруженных сил более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20231117/shvetsiya-1909997333.html

https://ria.ru/20231027/shvetsiya-1905534174.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция