СМИ: при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа погибли около 200 человек
Al Jazeera: около 200 человек погибли при израильском ударе по школе в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около 200 человек погибли при израильском ударе по школе "Аль-Фахура" в секторе Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.
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"В результате израильского взрыва в школе "Аль-Фахура" погибло около 200 человек", — говорится в публикации.
Это не первый подобный обстрел со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В начале ноября при ударе по школе "Аль-Фахура" погибли по меньшей мере 12 человек, более 50 получили ранения.
За день до этого ЦАХАЛ обстрелял школу Усамы бен Заида, где укрывались беженцы. Как сообщило палестинское информагентство WAFA, десятки людей погибли или получили ранения. Кроме того, на прошлой неделе, как заявил директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сальмия, жертвами израильской атаки на школу "Аль-Бурак" стали двадцать пять человек.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.