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Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам - РИА Новости, 18.11.2023
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02:15 18.11.2023 (обновлено: 12:35 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/sdelka-1910216495.html
Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам
Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам - РИА Новости, 18.11.2023
Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T02:15
2023-11-18T12:35
израиль
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сша
сеймур херш
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.&quot;Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху&quot;, — написал он со ссылкой на источники.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
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израиль, россия, сша, сеймур херш, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ссср
Израиль, Россия, США, Сеймур Херш, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, СССР
Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам

Херш: Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с Хамас

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.
«

"Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху", — написал он со ссылкой на источники.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
МИД Израиля обсудил с ВОЗ ситуацию с заложниками в Газе
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
ИзраильРоссияСШАСеймур ХершБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСССР
 
 
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