Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам
Херш: Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с Хамас
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.
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"Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху", — написал он со ссылкой на источники.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.