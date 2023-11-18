https://ria.ru/20231118/sdelka-1910216495.html

Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам

Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам - РИА Новости, 18.11.2023

Херш заявил об отказе Нетаньяху от согласованной США сделки по заложникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:15

2023-11-18T02:15

2023-11-18T12:35

израиль

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сеймур херш

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack."Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху", — написал он со ссылкой на источники.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231114/zalozhniki-1909425966.html

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