https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910307336.html

Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России

Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России - РИА Новости, 18.11.2023

Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 108 физических лиц, 106 из которых, по данным украинских властей, имеют российское гражданство, а... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T18:32

2023-11-18T18:32

2023-11-18T18:32

украина

россия

луганская народная республика

николай азаров (политик)

владимир зеленский

леонид пасечник

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 108 физических лиц, 106 из которых, по данным украинских властей, имеют российское гражданство, а также в отношении 37 организаций из России, в основном благотворительных фондов. "Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что под санкции попали глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ряд бывших украинских чиновников, в том экс-премьер Украины Николай Азаров, бывший министр образования Дмитрий Табачник, а также бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. При этом многие из упомянутых в тексте указа лиц ранее уже фигурировали в других санкционных списках Украины. Так, аналогичные санкции в отношении Азарова Зеленский ввел своим указом еще в апреле 2021 года. Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html

https://ria.ru/20231117/belorussiya-1910096731.html

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, николай азаров (политик), владимир зеленский, леонид пасечник, верховная рада украины