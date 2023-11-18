https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910307336.html
Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России
Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России - РИА Новости, 18.11.2023
Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 108 физических лиц, 106 из которых, по данным украинских властей, имеют российское гражданство, а... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T18:32
2023-11-18T18:32
2023-11-18T18:32
украина
россия
луганская народная республика
николай азаров (политик)
владимир зеленский
леонид пасечник
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 108 физических лиц, 106 из которых, по данным украинских властей, имеют российское гражданство, а также в отношении 37 организаций из России, в основном благотворительных фондов. "Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Из опубликованных в дополнение к указам санкционных списков следует, что под санкции попали глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ряд бывших украинских чиновников, в том экс-премьер Украины Николай Азаров, бывший министр образования Дмитрий Табачник, а также бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. При этом многие из упомянутых в тексте указа лиц ранее уже фигурировали в других санкционных списках Украины. Так, аналогичные санкции в отношении Азарова Зеленский ввел своим указом еще в апреле 2021 года. Санкции введены на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
https://ria.ru/20231117/belorussiya-1910096731.html
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украина, россия, луганская народная республика, николай азаров (политик), владимир зеленский, леонид пасечник, верховная рада украины
Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Леонид Пасечник, Верховная Рада Украины
Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России
Зеленский подписал указ о введении санкций против 106 физлиц и 37 юрлиц из РФ