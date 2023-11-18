Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко по статье УК
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПризнанный иноагентом экономист Сергей Алексашенко*
Признанный иноагентом экономист Сергей Алексашенко*. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко*, следует из соответствующей базы данных ведомства.
"Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в публикации.
Алексашенко* занимал должность замминистра финансов с мая 1993 года по март 1995-го, затем работал первым зампредом Центробанка. В сентябре 1998 года ушел в отставку. С декабря 2008-го был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ.
Минюст включил Алексашенко* в реестр иноагентов 16 июня. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.
Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.
Депутат уточнил, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе могут усмотреть признаки преступлений по уголовным статьям 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации" и 275 "Государственная измена". Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.