https://ria.ru/20231118/rozysk-1910213195.html

Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск

Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск - РИА Новости, 18.11.2023

Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко*, следует из соответствующей базы данных ведомства. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:24

2023-11-18T01:24

2023-11-18T12:17

сергей алексашенко

россия

сша

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госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко*, следует из соответствующей базы данных ведомства."Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в публикации.Минюст включил Алексашенко* в реестр иноагентов 16 июня. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.Депутат уточнил, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе могут усмотреть признаки преступлений по уголовным статьям 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации" и 275 "Государственная измена". Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html

https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html

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сергей алексашенко, россия, сша, сергей гуриев, госдума рф, василий пискарев, москва