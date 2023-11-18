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Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск - РИА Новости, 18.11.2023
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01:24 18.11.2023 (обновлено: 12:17 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/rozysk-1910213195.html
Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск
Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск - РИА Новости, 18.11.2023
Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко*, следует из соответствующей базы данных ведомства. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:24
2023-11-18T12:17
сергей алексашенко
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко*, следует из соответствующей базы данных ведомства."Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в публикации.Минюст включил Алексашенко* в реестр иноагентов 16 июня. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.Депутат уточнил, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе могут усмотреть признаки преступлений по уголовным статьям 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации" и 275 "Государственная измена". Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html
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сергей алексашенко, россия, сша, сергей гуриев, госдума рф, василий пискарев, москва
Сергей Алексашенко, Россия, США, Сергей Гуриев, Госдума РФ, Василий Пискарев, Москва
Экс-замминистра финансов России Алексашенко* объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ Алексашенко по статье УК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПризнанный иноагентом экономист Сергей Алексашенко*
Признанный иноагентом экономист Сергей Алексашенко* - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Признанный иноагентом экономист Сергей Алексашенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко*, следует из соответствующей базы данных ведомства.
"Алексашенко Сергей Владимирович*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в публикации.

Алексашенко* занимал должность замминистра финансов с мая 1993 года по март 1995-го, затем работал первым зампредом Центробанка. В сентябре 1998 года ушел в отставку. С декабря 2008-го был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ.

Минюст включил Алексашенко* в реестр иноагентов 16 июня. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также о проводимой Москвой политике, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ". Подчеркивалось, что Алексашенко* проживает за пределами страны.
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Руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* генерировал санкции против России. Он назвал это грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.
Депутат уточнил, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе могут усмотреть признаки преступлений по уголовным статьям 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации" и 275 "Государственная измена". Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
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Сергей АлексашенкоРоссияСШАСергей ГуриевГосдума РФВасилий ПискаревМосква
 
 
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