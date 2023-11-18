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Еще 46 россиян и их родственников выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир - РИА Новости, 18.11.2023
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04:35 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/rossiyane-1910224103.html
Еще 46 россиян и их родственников выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир
Еще 46 россиян и их родственников выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир - РИА Новости, 18.11.2023
Еще 46 россиян и их родственников выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир
Группа из еще 46 россиян и их родственников покинула пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом и выдвинулась в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T04:35
2023-11-18T04:35
израиль
россия
египет
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группа из еще 46 россиян и их родственников покинула пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом и выдвинулась в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в МЧС сообщали, что пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. "Всего в Каир двумя колоннами направлено 216 человек. Первая группа из 170 человек ранее выдвинулась в столицу Египта, вторая из 46 человек - только что покинула КПП "Рафах"", - говорится в сообщении. В МЧС пообещали оказать людям всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечить питанием и ночлегом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html
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израиль, россия, египет, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Египет, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Еще 46 россиян и их родственников выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир

МЧС: группа из еще 46 россиян и родственников выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобили скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группа из еще 46 россиян и их родственников покинула пункт пропуска "Рафах" между сектором Газа и Египтом и выдвинулась в Каир, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в МЧС сообщали, что пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей.
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"Всего в Каир двумя колоннами направлено 216 человек. Первая группа из 170 человек ранее выдвинулась в столицу Египта, вторая из 46 человек - только что покинула КПП "Рафах"", - говорится в сообщении.
В МЧС пообещали оказать людям всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечить питанием и ночлегом.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияЕгипетВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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