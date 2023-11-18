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Российский ресторатор рассказал, как поменялись тренды - РИА Новости, 18.11.2023
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19:26 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/restorator-1910313718.html
Российский ресторатор рассказал, как поменялись тренды
Российский ресторатор рассказал, как поменялись тренды - РИА Новости, 18.11.2023
Российский ресторатор рассказал, как поменялись тренды
Ресторанный тренд за последние годы кардинально поменялся, если ещё недавно ставка делалась на здоровый образ жизни (ЗОЖ), то теперь главное для клиентов -... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:26
2023-11-18T19:26
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ресторанный тренд за последние годы кардинально поменялся, если ещё недавно ставка делалась на здоровый образ жизни (ЗОЖ), то теперь главное для клиентов - качество, заявил владелец холдинга Pinskiy&amp;Go Антон Пинский. "Одно время, до пандемии, посетителей кафе, ресторанов прежде всего заботил здоровый образ жизни - авокадо, авокадо, авокадо и прочее. Все гонялись за ЗОЖ", - сказал он в ходе работы Бизнес-форума "Поколение". "Сейчас такого нет. Нет, например, уже тренда на японскую, азиатскую или какую-либо иную кухню. Сейчас тренд один - на честность с гостем, клиентом, с потребителем. Главное - качество", - добавил он. По его словам, под этим подразумевается - "продавать качественную еду за обоснованные деньги". Он также сказал, что в партнеры следует всегда выбирать только тех, кто по-настоящему креативен, дерзок. Антон Пинский - один из ведущих рестораторов России, основатель компании Pinskiy&amp;Co, совладелец холдинга Sagrado Ресторатор года-2022 национальной ресторанной премии "Пальмовая ветвь", Лауреат федеральной премии Where to eat "За вклад в развитие гастрономической культуры региона".
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россия
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Российский ресторатор рассказал, как поменялись тренды

Ресторатор Пинский: тренд на азиатскую и японскую кухню в России прошел

© iStock.com / GMVozdСалат из арбуза с огурцом, луком, сыром Фета и листьями мяты
Салат из арбуза с огурцом, луком, сыром Фета и листьями мяты - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© iStock.com / GMVozd
Салат из арбуза с огурцом, луком, сыром Фета и листьями мяты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ресторанный тренд за последние годы кардинально поменялся, если ещё недавно ставка делалась на здоровый образ жизни (ЗОЖ), то теперь главное для клиентов - качество, заявил владелец холдинга Pinskiy&Go Антон Пинский.
«
"Одно время, до пандемии, посетителей кафе, ресторанов прежде всего заботил здоровый образ жизни - авокадо, авокадо, авокадо и прочее. Все гонялись за ЗОЖ", - сказал он в ходе работы Бизнес-форума "Поколение".
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"Сейчас такого нет. Нет, например, уже тренда на японскую, азиатскую или какую-либо иную кухню. Сейчас тренд один - на честность с гостем, клиентом, с потребителем. Главное - качество", - добавил он.
По его словам, под этим подразумевается - "продавать качественную еду за обоснованные деньги".
Он также сказал, что в партнеры следует всегда выбирать только тех, кто по-настоящему креативен, дерзок.
Антон Пинский - один из ведущих рестораторов России, основатель компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado Ресторатор года-2022 национальной ресторанной премии "Пальмовая ветвь", Лауреат федеральной премии Where to eat "За вклад в развитие гастрономической культуры региона".
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