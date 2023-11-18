Российский ресторатор рассказал, как поменялись тренды
Ресторатор Пинский: тренд на азиатскую и японскую кухню в России прошел
© iStock.com / GMVozdСалат из арбуза с огурцом, луком, сыром Фета и листьями мяты
© iStock.com / GMVozd
Салат из арбуза с огурцом, луком, сыром Фета и листьями мяты. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ресторанный тренд за последние годы кардинально поменялся, если ещё недавно ставка делалась на здоровый образ жизни (ЗОЖ), то теперь главное для клиентов - качество, заявил владелец холдинга Pinskiy&Go Антон Пинский.
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"Одно время, до пандемии, посетителей кафе, ресторанов прежде всего заботил здоровый образ жизни - авокадо, авокадо, авокадо и прочее. Все гонялись за ЗОЖ", - сказал он в ходе работы Бизнес-форума "Поколение".
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"Сейчас такого нет. Нет, например, уже тренда на японскую, азиатскую или какую-либо иную кухню. Сейчас тренд один - на честность с гостем, клиентом, с потребителем. Главное - качество", - добавил он.
По его словам, под этим подразумевается - "продавать качественную еду за обоснованные деньги".
Он также сказал, что в партнеры следует всегда выбирать только тех, кто по-настоящему креативен, дерзок.
Антон Пинский - один из ведущих рестораторов России, основатель компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado Ресторатор года-2022 национальной ресторанной премии "Пальмовая ветвь", Лауреат федеральной премии Where to eat "За вклад в развитие гастрономической культуры региона".