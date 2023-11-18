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Основатель Wildberries заявила, что не признает разделения труда по гендеру - РИА Новости, 18.11.2023
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16:53 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/razdelenie-1910293292.html
Основатель Wildberries заявила, что не признает разделения труда по гендеру
Основатель Wildberries заявила, что не признает разделения труда по гендеру - РИА Новости, 18.11.2023
Основатель Wildberries заявила, что не признает разделения труда по гендеру
Разделение рабочего процесса по гендерному признаку - пережиток прошлого, заявила основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:53
2023-11-18T16:53
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разделение рабочего процесса по гендерному признаку - пережиток прошлого, заявила основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. "Исторически сложилось, что у руля крупных компаний, вообще в бизнесе всем заправляют мужчины, но я считаю, что это - пережиток прошлого", - сказала она в ходе работы бизнес-форума "Поколение". По словам Бакальчук, в компании Wildberries "такого точно нет, у нас приблизительно 50 на 50 молодых людей и девушек". "Мы смотрим на другие качества - насколько человек гибок, незашорен, несколько он может развиваться", - подчеркнула основатель Wildberries. "Если раньше у нас девушки занимались в основном проектами, были менеджерами, а молодые люди - разработчиками, аналитиками, то сейчас всё изменилось. Есть, например, в компании девушки, которые занимаются и складскими задачами, и логистикой", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
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татьяна бакальчук, wildberries
Татьяна Бакальчук, Wildberries
Основатель Wildberries заявила, что не признает разделения труда по гендеру

Основатель Wildberries: разделение труда по гендеру — это пережиток прошлого

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разделение рабочего процесса по гендерному признаку - пережиток прошлого, заявила основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.
«
"Исторически сложилось, что у руля крупных компаний, вообще в бизнесе всем заправляют мужчины, но я считаю, что это - пережиток прошлого", - сказала она в ходе работы бизнес-форума "Поколение".
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15 ноября, 14:40
По словам Бакальчук, в компании Wildberries "такого точно нет, у нас приблизительно 50 на 50 молодых людей и девушек".
«
"Мы смотрим на другие качества - насколько человек гибок, незашорен, несколько он может развиваться", - подчеркнула основатель Wildberries.
«
"Если раньше у нас девушки занимались в основном проектами, были менеджерами, а молодые люди - разработчиками, аналитиками, то сейчас всё изменилось. Есть, например, в компании девушки, которые занимаются и складскими задачами, и логистикой", - подчеркнула она.
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Татьяна БакальчукWildberries
 
 
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