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Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 18.11.2023
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09:12 18.11.2023 (обновлено: 10:23 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/pozhar-1910237197.html
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 18.11.2023
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали
Пожар в Свердловской области локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:12
2023-11-18T10:23
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожар в Свердловской области локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы на площади тысяча "квадратов". Персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет. "В Свердловской области спасатели МЧС России локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909968511.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали

Пожар в Свердловской области, где горела крыша гостиницы, локализовали

© Фото : МЧС России/TelegramПожар в придорожной гостинице в Свердловской области. 18 ноября 2023
Пожар в придорожной гостинице в Свердловской области. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар в придорожной гостинице в Свердловской области. 18 ноября 2023
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожар в Свердловской области локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы на площади тысяча "квадратов". Персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.
"В Свердловской области спасатели МЧС России локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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