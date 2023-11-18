https://ria.ru/20231118/pozhar-1910237197.html

Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали

Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 18.11.2023

Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали

Пожар в Свердловской области локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:12

2023-11-18T09:12

2023-11-18T10:23

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910244045_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_502c08b80336d3c8b681140bbd7a05ce.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожар в Свердловской области локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы на площади тысяча "квадратов". Персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет. "В Свердловской области спасатели МЧС России локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231116/pozhar-1909968511.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)