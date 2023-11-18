https://ria.ru/20231118/pozhar-1910237197.html
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали - РИА Новости, 18.11.2023
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали
Пожар в Свердловской области локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:12
2023-11-18T09:12
2023-11-18T10:23
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910244045_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_502c08b80336d3c8b681140bbd7a05ce.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пожар в Свердловской области локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы на площади тысяча "квадратов". Персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет. "В Свердловской области спасатели МЧС России локализовали пожар на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909968511.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910244045_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_6958c0a858e1a5dceb33109e0f528608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в гостинице в Свердловской области локализовали
Пожар в Свердловской области, где горела крыша гостиницы, локализовали