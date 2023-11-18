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В Свердловской области загорелась крыша придорожной гостиницы
В Свердловской области загорелась крыша придорожной гостиницы - РИА Новости, 18.11.2023
В Свердловской области загорелась крыша придорожной гостиницы
Спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы на площади тысяча "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T07:37
2023-11-18T07:37
2023-11-18T10:24
свердловская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы на площади тысяча "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Установлено, что произошло возгорание кровли гостиницы на площади одна тысяча квадратных метров. Персонал и постояльцы эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. По предварительной информации пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909968511.html
свердловская область
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РИА Новости
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свердловская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Свердловская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелась крыша придорожной гостиницы
Спасатели МЧС тушат пожар в Свердловской области, где горит крыша гостиницы