Эрдоган: Турция пытается удовлетворить свои потребности в истребителях
Эрдоган: Турция предпринимает шаги по удовлетворению потребностей в истребителях
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Турция предпринимает шаги по удовлетворению своих потребностей в истребителях, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция намерена закупить 40 истребителей Eurofighter, получила согласие Великобритании и Испании, пытается убедить Германию, сообщил ранее министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.
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"На нашей двусторонней пресс-конференции в Берлине (с Олафом Шольцем - ред.) вы видели, что нам сказали оттуда представители СМИ. Это их точка зрения. Но канцлер никогда не углублялся в этот вопрос. То есть он не комментировал, отдадим мы Eurofighter или нет. Мы уже четко ответили: если они дадут нам эти самолеты, то дадут, если нет, то у нас нет дверей, чтобы постучаться? Очень даже есть. Вот, вы знаете, какие шаги были сделаны до С-400 в системах ПВО? Америка не дала тех систем ПВО, которые должна была дать, и мы купили у России С-400. Сейчас у нас есть С-400. Мы, надеюсь, продолжим наш путь в гораздо более сильном направлении. Мы на пути к тому, чтобы стать страной, которая производит и использует собственное оружие. Мы также предпринимаем шаги по постоянному удовлетворению наших потребностей в истребителях", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Берлина.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.