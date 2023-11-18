https://ria.ru/20231118/postradavshie-1910306677.html
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин - РИА Новости, 18.11.2023
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин
Двое мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T18:26
2023-11-18T18:26
2023-11-18T18:34
происшествия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", - говорится в сообщении.Он отметил, что пострадавшие доставлены в городскую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910244859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин
Гладков: в белгородском поселке Горьковский при атаке дрона ранены двое мужчин