https://ria.ru/20231118/postradavshie-1910306677.html

При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин

При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин - РИА Новости, 18.11.2023

При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин

Двое мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T18:26

2023-11-18T18:26

2023-11-18T18:34

происшествия

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", - говорится в сообщении.Он отметил, что пострадавшие доставлены в городскую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20231118/obstrel-1910244859.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков