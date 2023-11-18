Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 18.11.2023 (обновлено: 18:34 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/postradavshie-1910306677.html
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин - РИА Новости, 18.11.2023
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин
Двое мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T18:26
2023-11-18T18:34
происшествия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", - говорится в сообщении.Он отметил, что пострадавшие доставлены в городскую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910244859.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При атаке дрона на белгородский объект связи пострадали двое мужчин

Гладков: в белгородском поселке Горьковский при атаке дрона ранены двое мужчин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона-камикадзе на поселок Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", - говорится в сообщении.
Он отметил, что пострадавшие доставлены в городскую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов
Вчера, 10:22
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала