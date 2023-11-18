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Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя - РИА Новости, 18.11.2023
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18:42 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/politika-1910308279.html
Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя
Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя - РИА Новости, 18.11.2023
Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя
Нынешняя политика Брюсселя "забивает гвозди в крышку гроба" ЕС, если так будет продолжаться, на сообществе можно "ставить крест", без радикальных перемен союз... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T18:42
2023-11-18T18:42
в мире
виктор орбан
евросоюз
брюссель
венгрия
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Нынешняя политика Брюсселя "забивает гвозди в крышку гроба" ЕС, если так будет продолжаться, на сообществе можно "ставить крест", без радикальных перемен союз распадется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Я глубоко убежден, что мы должны сказать "нет" брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убеждён, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем ​​в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей. Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе", - сказал Орбан, выступая на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии "Фидес". Орбан добавил, что при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС "просто развалится". "Мы должны предотвратить это. В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым. Евросоюз надо не покидать, а менять, а это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе. Без перемен придет конец, и он не будет театральным, в нем не будет ничего героического", - отметил он. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выступает против "промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии, все больше проявляющей коммунистические и даже якобинские симптомы". "Мы защищаем себя от попыток Брюсселя подорвать наш суверенитет, от империи Сороса, нападающей одновременно из Брюсселя и Вашингтона", - сказал Орбан. Венгрия, по его словам, говорит "да" зеленой энергетике и "нет" зеленой идеологии.
https://ria.ru/20231117/vstuplenie-1910104009.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
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в мире, виктор орбан, евросоюз, брюссель, венгрия, европа
В мире, Виктор Орбан, Евросоюз, Брюссель, Венгрия, Европа
Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя

Орбан: нынешняя политика Брюсселя "забивает гвозди в крышку гроба" Евросоюза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Нынешняя политика Брюсселя "забивает гвозди в крышку гроба" ЕС, если так будет продолжаться, на сообществе можно "ставить крест", без радикальных перемен союз распадется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Я глубоко убежден, что мы должны сказать "нет" брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убеждён, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем ​​в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей. Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе", - сказал Орбан, выступая на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии "Фидес".
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Орбан добавил, что при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС "просто развалится".
«
"Мы должны предотвратить это. В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым. Евросоюз надо не покидать, а менять, а это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе. Без перемен придет конец, и он не будет театральным, в нем не будет ничего героического", - отметил он.
Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выступает против "промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии, все больше проявляющей коммунистические и даже якобинские симптомы".
«
"Мы защищаем себя от попыток Брюсселя подорвать наш суверенитет, от империи Сороса, нападающей одновременно из Брюсселя и Вашингтона", - сказал Орбан.
Венгрия, по его словам, говорит "да" зеленой энергетике и "нет" зеленой идеологии.
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В миреВиктор ОрбанЕвросоюзБрюссельВенгрияЕвропа
 
 
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