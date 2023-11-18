https://ria.ru/20231118/politika-1910086712.html

Стабилизация без восстановления. О чем договорились Байден и Си в США

Стабилизация без восстановления. О чем договорились Байден и Си в США - РИА Новости, 18.11.2023

Стабилизация без восстановления. О чем договорились Байден и Си в США

В Сан-Франциско завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Гвоздем программы, как и ожидалось, стала встреча президента США с... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:00

2023-11-18T08:00

2023-11-18T08:08

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Сан-Франциско завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Гвоздем программы, как и ожидалось, стала встреча президента США с председателем КНР — первая за год. О ее результатах — в материале РИА Новости.Примирительная встречаМероприятие в Сан-Франциско в условиях напряженной международной обстановки можно считать попыткой США хотя бы немного разрядить ситуацию. Туда, например, пригласили российскую делегацию — ее возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Чтобы сгладить углы, никакой совместной декларации по Украине даже не планировали.Байден и Си Цзиньпин не виделись ровно год — с саммита G20 в Индонезии. Нынешняя беседа продлилась почти четыре часа: повестка была масштабная. Общались через синхронистов. И кое о чем договорились.Пекин разорвал военные контакты с Вашингтоном в 2022-м, после того как Нэнси Пелоси (тогда спикер нижней палаты конгресса, официально третье лицо в США) посетила Тайвань. Теперь связи восстановили. Причем не только на уровне командования вооруженными силами. Главы государств готовы просто "поднять трубку", чтобы обсудить любые срочные вопросы.Смягчили и противоречия из-за Тайваня. Байден подтвердил приверженность Вашингтона концепции "одного Китая". По его мнению, воссоединение возможно, но исключительно мирное. "Я не собираюсь менять эту точку зрения", — отметил он.Си, в свою очередь, заверил, что о военном сценарии речь не идет. Обсудили выборы на острове. Вашингтон "не ожидает вмешательства" Китая, сказал Байден на пресс-конференции.По информации Министерства иностранных дел КНР, Си заявил: "Американская сторона должна прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение". Его визави в ответ повторил, что США оказывают военную помощь лишь в качестве сдерживающего фактора."Спасти американцев"Из КНР в США поступают лекарственные препараты с прекурсорами фентанила, а от этого наркотического вещества гибнет немало американцев.Как сообщает The Guardian, Байден и Си договорились об ограничении экспорта. "Это спасет жизни", — сказал американский президент, добавив, что он ценит позицию председателя КНР по этому вопросу.Условились, что китайские власти займутся компаниями, производящими прекурсоры фентанила. У Байдена спросили, доверяет ли он в этом плане Си. "Я знаю этого человека. Он надежный", — последовал ответ.Си озвучил свои пожелания по отмене санкций против КНР. "Подавление технологического прогресса Китая — это не что иное, как попытка сдержать высококачественное развитие и лишить народ права на развитие", — говорится в докладе МИД. Как отреагировал Байден, неизвестно. Тем не менее, отмечают западные наблюдатели, то, что Си вообще поднял этот вопрос, может успокоить китайских бизнесменов, встревоженных сокращением зарубежных инвестиций.Противоречия не снятыНаконец, в программу-максимум Вашингтона входило воздействие на Москву и Тегеран через Пекин. Байден призвал Си использовать китайское влияние на этих направлениях. Анонимные источники, присутствовавшие на встрече, сообщают, что высказывался в основном американский лидер. Как воспринял его аргументы председатель КНР, неясно.Но после переговоров Байден вновь назвал Си диктатором. Правда, постарался не придавать этому оскорбительного оттенка. "Он диктатор в том смысле, что руководит коммунистической страной с формой правления, совершенно отличной от нашей", — уточнил американский президент. А в ходе встречи Си сказал ему, что негативное восприятие Коммунистической партии Китая в США несправедливо.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что переговоры в Сан-Франциско дали максимально возможный в нынешних условиях результат."В США заметно ослабела антикитайская риторика, — отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. — Сам факт личной встречи свидетельствует о готовности обеих стран смягчать противоречия. Американцы, судя по всему, не педалировали тайваньский вопрос: ясно, что остров вернут невоенным образом. Обсуждения оборота наркотических веществ, сотрудничества в области искусственного интеллекта показывают: у Вашингтона и Пекина есть точки соприкосновения".В то же время открыть китайским товарам американский рынок так и не пообещали. Не сказали ни слова о научно-техническом сотрудничестве. Не сблизились позиции по конфликтам на Ближнем Востоке и Украине.Отношения стабилизировались, но не восстановились. Что же касается надежд Вашингтона на давление через Пекин на Москву и Тегеран, то они абсолютно напрасны. "Это тот камень преткновения, который власти США продают в первую очередь американскому избирателю, демонстрируя свою решимость. Но сами понимают: Китай не станет давить на партнеров, тем более не получая ничего взамен. Связка Иран — Россия для КНР перспективнее, чем улучшение отношений с США", — подчеркивает эксперт.Руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения Андрей Виноградов напоминает: полный разрыв между Вашингтоном и Пекином невозможен, поскольку страны взаимозависимы. "Товарооборот достиг 760 миллиардов долларов, в 2022 году было гораздо меньше. Для Китая это порядка 12 процентов внешней торговли", — указывает он. Но перетягивание каната продолжится, поскольку те ключевые позиции, которые США и КНР обозначили еще в 2011-м на встрече Ху Цзиньтао, предшественника Си, и Барака Обамы, бывшего босса Байдена, не изменились.

https://ria.ru/20231114/politika-1909065616.html

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в мире, китай, сша, джо байден, алексей оверчук, си цзиньпин, саммит атэс