https://ria.ru/20231118/pogoda-1910242947.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков, не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:05

2023-11-18T10:05

2023-11-18T10:05

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать центральная часть обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков, в утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Максимальная температура воздуха в Москве минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается юго-западный, несильный, от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231118/noch-1910239255.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва