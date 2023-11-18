https://ria.ru/20231118/pogoda-1910242947.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 18.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков, не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:05
2023-11-18T10:05
2023-11-18T10:05
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать центральная часть обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков, в утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Максимальная температура воздуха в Москве минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается юго-западный, несильный, от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20231118/noch-1910239255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается переменная облачность и не выше минус трех градусов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Переменная облачность, без осадков, не выше минус 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать центральная часть обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков, в утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Максимальная температура воздуха в Москве минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер ожидается юго-западный, несильный, от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба.
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