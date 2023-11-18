https://ria.ru/20231118/podzhog-1910301581.html

В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии

В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии - РИА Новости, 18.11.2023

В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии

Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:45

2023-11-18T17:45

2023-11-18T17:45

происшествия

калининградская область

советск

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КАЛИНИНГРАД,18 ноя - РИА Новости. Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Это здание призывной комиссии. Женщина задержана. Идут разбирательства, что за причина побудила ее на эти действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник. По словам собеседника, женщина в момент поджога разговаривала с кем-то по мобильному телефону.

https://ria.ru/20231110/podzhech-1908627663.html

калининградская область

советск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининградская область, советск