https://ria.ru/20231118/podzhog-1910301581.html
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии - РИА Новости, 18.11.2023
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии
Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:45
2023-11-18T17:45
2023-11-18T17:45
происшествия
калининградская область
советск
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КАЛИНИНГРАД,18 ноя - РИА Новости. Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Это здание призывной комиссии. Женщина задержана. Идут разбирательства, что за причина побудила ее на эти действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник. По словам собеседника, женщина в момент поджога разговаривала с кем-то по мобильному телефону.
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калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининградская область, советск
Происшествия, Калининградская область, Советск
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии
Женщина в Калининградской области пыталась поджечь здание призывной комиссии
КАЛИНИНГРАД,18 ноя - РИА Новости. Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Это здание призывной комиссии. Женщина задержана. Идут разбирательства, что за причина побудила ее на эти действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник.
По словам собеседника, женщина в момент поджога разговаривала с кем-то по мобильному телефону.
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