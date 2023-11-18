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В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии - РИА Новости, 18.11.2023
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17:45 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/podzhog-1910301581.html
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии - РИА Новости, 18.11.2023
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии
Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:45
2023-11-18T17:45
происшествия
калининградская область
советск
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КАЛИНИНГРАД,18 ноя - РИА Новости. Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Это здание призывной комиссии. Женщина задержана. Идут разбирательства, что за причина побудила ее на эти действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник. По словам собеседника, женщина в момент поджога разговаривала с кем-то по мобильному телефону.
https://ria.ru/20231110/podzhech-1908627663.html
калининградская область
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происшествия, калининградская область, советск
Происшествия, Калининградская область, Советск
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии

Женщина в Калининградской области пыталась поджечь здание призывной комиссии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД,18 ноя - РИА Новости. Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Это здание призывной комиссии. Женщина задержана. Идут разбирательства, что за причина побудила ее на эти действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник.
По словам собеседника, женщина в момент поджога разговаривала с кем-то по мобильному телефону.
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ПроисшествияКалининградская областьСоветск
 
 
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