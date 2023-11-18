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Эрдоган сообщил, что получил письмо от семей израильтян, удерживаемых ХАМАС

Эрдоган сообщил, что получил письмо от семей израильтян, удерживаемых ХАМАС - РИА Новости, 18.11.2023

Эрдоган сообщил, что получил письмо от семей израильтян, удерживаемых ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил письмо от родственников израильтян, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Анкара работает над их... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:30

2023-11-18T16:30

2023-11-18T16:30

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анкара (провинция)

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реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил письмо от родственников израильтян, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Анкара работает над их освобождением. "Я получил письмо от семей израильтян, удерживаемых ХАМАС, с просьбой вмешаться в ситуацию и добиться освобождения их родственников. Мы не хотим, чтобы израильтяне или палестинцы находились в плену. Как я уже объяснял, у ХАМАС нет перспективы не освобождать этих людей. Они уже говорят: "Мы их освободим". Они хотят освобождения незаконно арестованных Израилем заключенных, включая маленьких детей, матерей и отцов", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Берлина. По его словам, израильская администрация "настолько обесчеловечена, что арестовывает пятилетних детей". "Мы активизировали нашу разведывательную организацию по этому вопросу, и сейчас она проводит расследование. Мы работаем над тем, чтобы получить результат. Будет замечательно, если мы добьемся результата", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20231118/dokazatelstva-1910288898.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), израиль, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году