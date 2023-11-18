https://ria.ru/20231118/pakistan-1910243475.html

Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом

Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом - РИА Новости, 18.11.2023

Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде, сообщили в МИД РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:10

2023-11-18T10:10

2023-11-18T10:24

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исламабад

пакистан

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде, сообщили в МИД РФ."16 ноября в Исламабаде состоялось десятое заседание российско-пакистанской Рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности с участием представителей компетентных ведомств обоих государств под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и заместителя Министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан С.Х.Шаха", - сообщили в российском МИД.Вершинин был также принят министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалилом Аббасом Джилани, добавили в МИД РФ.В ведомстве отметили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по "вопросам международной и региональной повесток дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, зоне палестино-израильского конфликта и вокруг Украины".

https://ria.ru/20231023/obvineniya-1904599577.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, исламабад, пакистан, в мире