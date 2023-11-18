Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом
Замглавы МИД обсудил с пакистанским коллегой в Исламабаде борьбу с терроризмом
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде, сообщили в МИД РФ.
"16 ноября в Исламабаде состоялось десятое заседание российско-пакистанской Рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности с участием представителей компетентных ведомств обоих государств под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и заместителя Министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан С.Х.Шаха", - сообщили в российском МИД.
Вершинин был также принят министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалилом Аббасом Джилани, добавили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по "вопросам международной и региональной повесток дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, зоне палестино-израильского конфликта и вокруг Украины".