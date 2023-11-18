Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 18.11.2023 (обновлено: 10:24 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/pakistan-1910243475.html
Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом
Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом - РИА Новости, 18.11.2023
Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде, сообщили в МИД РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:10
2023-11-18T10:24
россия
исламабад
пакистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602936000_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_0101eb7da4aa6b7b8759320c3d38531b.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде, сообщили в МИД РФ."16 ноября в Исламабаде состоялось десятое заседание российско-пакистанской Рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности с участием представителей компетентных ведомств обоих государств под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и заместителя Министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан С.Х.Шаха", - сообщили в российском МИД.Вершинин был также принят министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалилом Аббасом Джилани, добавили в МИД РФ.В ведомстве отметили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по "вопросам международной и региональной повесток дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, зоне палестино-израильского конфликта и вокруг Украины".
https://ria.ru/20231023/obvineniya-1904599577.html
россия
исламабад
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602936000_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_6ed40ccc9360481d52a5b98c5a910326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, исламабад, пакистан, в мире
Россия, Исламабад, Пакистан, В мире
Замглавы МИД Вершинин обсудил с пакистанским коллегой борьбу с терроризмом

Замглавы МИД обсудил с пакистанским коллегой в Исламабаде борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и его пакистанский коллега Сайед Хайдер Шах обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом на встрече в Исламабаде, сообщили в МИД РФ.
"16 ноября в Исламабаде состоялось десятое заседание российско-пакистанской Рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности с участием представителей компетентных ведомств обоих государств под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и заместителя Министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан С.Х.Шаха", - сообщили в российском МИД.
Вершинин был также принят министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Джалилом Аббасом Джилани, добавили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по "вопросам международной и региональной повесток дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, зоне палестино-израильского конфликта и вокруг Украины".
Имран Хан - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Экс-премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне
23 октября, 10:21
 
РоссияИсламабадПакистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала