https://ria.ru/20231118/otravlenie-1910280031.html

На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом - РИА Новости, 18.11.2023

На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и их несовершеннолетней дочери в результате отравления угарным газом в Минеральных Водах, сообщает РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:20

2023-11-18T15:20

2023-11-18T16:06

происшествия

минеральные воды

россия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и их несовершеннолетней дочери в результате отравления угарным газом в Минеральных Водах, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале. "Утром 18 ноября текущего года в частном домовладении в поселке Левокумка Минераловодского округа обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка. По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом", – информирует ведомство.По данному факту проводится проверка. "Следователем СКР произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231112/pozhar-1908932867.html

минеральные воды

россия

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, минеральные воды, россия, ставропольский край