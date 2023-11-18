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На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом - РИА Новости, 18.11.2023
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15:20 18.11.2023 (обновлено: 16:06 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/otravlenie-1910280031.html
На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом
На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом - РИА Новости, 18.11.2023
На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и их несовершеннолетней дочери в результате отравления угарным газом в Минеральных Водах, сообщает РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:20
2023-11-18T16:06
происшествия
минеральные воды
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и их несовершеннолетней дочери в результате отравления угарным газом в Минеральных Водах, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале. "Утром 18 ноября текущего года в частном домовладении в поселке Левокумка Минераловодского округа обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка. По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом", – информирует ведомство.По данному факту проводится проверка. "Следователем СКР произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве.
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минеральные воды
россия
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происшествия, минеральные воды, россия, ставропольский край
Происшествия, Минеральные Воды, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

Двое взрослых и ребенок отравились насмерть угарным газом в Минеральных Водах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супругов и их несовершеннолетней дочери в результате отравления угарным газом в Минеральных Водах, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале.
«
"Утром 18 ноября текущего года в частном домовладении в поселке Левокумка Минераловодского округа обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка. По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом", – информирует ведомство.
По данному факту проводится проверка.
«
"Следователем СКР произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
При пожаре в Томске шесть человек отравились угарным газом
12 ноября, 08:10
 
ПроисшествияМинеральные ВодыРоссияСтавропольский край
 
 
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