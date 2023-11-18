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В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления - РИА Новости, 18.11.2023
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15:57 18.11.2023 (обновлено: 15:58 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/otoplenie-1910285021.html
В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления
В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления - РИА Новости, 18.11.2023
В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления
Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием, в настоящее время она соответствует погоде, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:57
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием, в настоящее время она соответствует погоде, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков. Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и за счет увеличения или сокращения его объема.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Петр Бирюков, Москва
В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления

Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники центрального диспетчерского управления МОЭК
Сотрудники центрального диспетчерского управления МОЭК - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники центрального диспетчерского управления МОЭК. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием, в настоящее время она соответствует погоде, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков. Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и за счет увеличения или сокращения его объема.
 
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