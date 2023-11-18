https://ria.ru/20231118/otoplenie-1910285021.html

В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления

В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления - РИА Новости, 18.11.2023

В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления

Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием, в настоящее время она соответствует погоде, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:57

2023-11-18T15:57

2023-11-18T15:58

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием, в настоящее время она соответствует погоде, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков. Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и за счет увеличения или сокращения его объема.

https://ria.ru/20231118/noch-1910239255.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, петр бирюков, москва