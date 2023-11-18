В Москве из-за похолодания скорректировали работу системы отопления
Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники центрального диспетчерского управления МОЭК
Сотрудники центрального диспетчерского управления МОЭК. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с резким похолоданием, в настоящее время она соответствует погоде, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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"В связи с резким похолоданием и сохранением минусовых температур работа системы городского отопления была скорректирована. В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям. Задание на изменение параметров было выдано заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков. Корректировка производилась под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и за счет увеличения или сокращения его объема.