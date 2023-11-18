https://ria.ru/20231118/otoplenie-1910209797.html

Дачникам рассказали, чем дешевле отапливать дом, если нет газа

Дачникам рассказали, чем дешевле отапливать дом, если нет газа - РИА Новости, 18.11.2023

Дачникам рассказали, чем дешевле отапливать дом, если нет газа

Однозначного ответа на вопрос, какое топливо выгоднее, если в доме отсутствует газоснабжение, нет — он зависит от многих факторов, и каждый должен сделать выбор РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:17

2023-11-18T02:17

2023-11-18T02:17

жкх

отопление

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Однозначного ответа на вопрос, какое топливо выгоднее, если в доме отсутствует газоснабжение, нет — он зависит от многих факторов, и каждый должен сделать выбор самостоятельно, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ “МЭИ” Евгений Гашо.К этим факторам относятся и теплоизоляция помещения, и наличие источников того или иного топлива поблизости, и даже то, насколько холодной будет зима. Конечно, дешевле всего магистральный газ, а самое дорогое — электричество. Но и тут многое зависит от тарифов.“Если у вас однотарифный учет, то цена на протяжении суток будет едина, если двухтарифный учет, то с 23:00 до 7:00 будет примерно в 2,5 раза дешевле. Однако днем будет дороже, чем при однотарифном учете”, - предупреждает эксперт.Есть и пеллеты — древесные топливные гранулы. Их стоимость — 5-7 тысяч рублей за тонну. Обычные дрова дешевле, но и расход у них другой. При прочих равных дровяное отопление дома до 100 квадратных метров обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20231110/otoplenie-1908560405.html

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жкх, отопление, общество