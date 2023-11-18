https://ria.ru/20231118/osadki-1910237318.html

В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня

В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня - РИА Новости, 18.11.2023

В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня

Циклон принёс почти трёхмесячную норму осадков с 16 по 18 ноября в посёлок Терней Приморского края, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:14

2023-11-18T09:14

2023-11-18T09:14

примгидромет

приморский край

погода

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Циклон принёс почти трёхмесячную норму осадков с 16 по 18 ноября в посёлок Терней Приморского края, сообщает Примгидромет. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья, сообщали власти. "За время влияния циклона (с 16 по 18 ноября) наибольшее количество осадков выпало: Терней — 121 мм (при месячной норме 44 мм), Сосуново — 82 мм (норма 43 мм), Дальнегорск — 60 мм (40 мм), Молодежное — 50 мм (норма 30 мм). Во Владивостоке за время влияния циклона выпало 16 мм, при месячной норме в ноябре 36 мм", - говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, на северо-востоке края в субботу еще сохранятся сильные осадки (дождь, дождь со снегом, снег). На остальной территории осадки будут прекращаться.

https://ria.ru/20231118/tsiklon-1910229021.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

примгидромет, приморский край, погода