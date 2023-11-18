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В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня - РИА Новости, 18.11.2023
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09:14 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/osadki-1910237318.html
В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня
В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня - РИА Новости, 18.11.2023
В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня
Циклон принёс почти трёхмесячную норму осадков с 16 по 18 ноября в посёлок Терней Приморского края, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:14
2023-11-18T09:14
примгидромет
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Циклон принёс почти трёхмесячную норму осадков с 16 по 18 ноября в посёлок Терней Приморского края, сообщает Примгидромет. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья, сообщали власти. "За время влияния циклона (с 16 по 18 ноября) наибольшее количество осадков выпало: Терней — 121 мм (при месячной норме 44 мм), Сосуново — 82 мм (норма 43 мм), Дальнегорск — 60 мм (40 мм), Молодежное — 50 мм (норма 30 мм). Во Владивостоке за время влияния циклона выпало 16 мм, при месячной норме в ноябре 36 мм", - говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, на северо-востоке края в субботу еще сохранятся сильные осадки (дождь, дождь со снегом, снег). На остальной территории осадки будут прекращаться.
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примгидромет, приморский край, погода
Примгидромет, Приморский край, Погода
В поселке в Приморье выпала почти трехмесячная норма осадков за три дня

Циклон принес в поселок в Приморье почти трехмесячную норму осадков за три дня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Циклон принёс почти трёхмесячную норму осадков с 16 по 18 ноября в посёлок Терней Приморского края, сообщает Примгидромет.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья, сообщали власти.
"За время влияния циклона (с 16 по 18 ноября) наибольшее количество осадков выпало: Терней — 121 мм (при месячной норме 44 мм), Сосуново — 82 мм (норма 43 мм), Дальнегорск — 60 мм (40 мм), Молодежное — 50 мм (норма 30 мм). Во Владивостоке за время влияния циклона выпало 16 мм, при месячной норме в ноябре 36 мм", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, на северо-востоке края в субботу еще сохранятся сильные осадки (дождь, дождь со снегом, снег). На остальной территории осадки будут прекращаться.
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