https://ria.ru/20231118/oruzhie-1910295633.html

СМИ рассказали, когда ЦАХАЛ мог разместить оружие в больнице "Аш-Шифа"

СМИ рассказали, когда ЦАХАЛ мог разместить оружие в больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ рассказали, когда ЦАХАЛ мог разместить оружие в больнице "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла разместить или переставить оружие в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа перед приездом иностранных журналистов, сообщает... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:04

2023-11-18T17:04

2023-11-18T17:07

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

ак-47

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла разместить или переставить оружие в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа перед приездом иностранных журналистов, сообщает телеканал CNN. "На видео Армии обороны Израиля от 15 ноября, на котором осуществляется осмотр оружия ХАМАС, найденного в больнице "Аш-Шифа", видно меньше оружия, чем на более поздних кадрах, снятых международными съемочными группами, что свидетельствует о том, что оружие могло быть перемещено или размещено там до прибытия репортеров", - говорится в материале телеканала. По данным CNN, на видео ЦАХАЛ представитель израильской армии Джонатан Конрикус демонстрирует оружие, часы на его руке показывают 13.18. Спустя несколько часов на место прибыл корреспондент телеканала Fox News, в репортаже он говорит, что съемка проходит в "середине ночи". Как отмечает телеканал CNN, журналисту показывают сумку, на которой лежат два автомата АК-47. "Однако на видеозаписи ЦАХАЛ, снятой ранее, виден только один автомат АК-47. Неясно, откуда взялся второй автомат АК-47 и почему его не видно в ранее снятом ролике Армии обороны Израиля", - подчеркивает телеканал. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на экспертов сообщал, что часть опубликованной Израилем недостоверной или спорной информации о палестинском движении ХАМАС, призванной оправдать действия израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа, стала причиной недоверия к Израилю и насмешек в интернете. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/shkola-1910283973.html

https://ria.ru/20231118/dokazatelstva-1910288898.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, ак-47, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году