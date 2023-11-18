https://ria.ru/20231118/oruzhie-1910286665.html

Эрдоган призвал проверить наличие ядерного оружия у Израиля

Эрдоган призвал проверить наличие ядерного оружия у Израиля - РИА Новости, 18.11.2023

Эрдоган призвал проверить наличие ядерного оружия у Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, по его... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:04

2023-11-18T16:04

2023-11-18T16:04

в мире

израиль

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

международный уголовный суд

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, по его словам, это нужно сделать, "пока не стало слишком поздно". "На сегодняшний день более тысячи адвокатов обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование этих военных преступлений (Израиля), и эти обращения продолжаются. Это одна часть работы. С другой стороны, Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. А раз не является, то на него, в первую очередь, не распространяются его правила. Но есть ситуация, когда страны-участницы могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма. Мы будем мобилизовывать эту работу прямо сейчас", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете после возвращения из Берлина. По его словам, наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено "без всяких сомнений". "Этот процесс займет некоторое время. Решение Совета должно быть направлено в Совет Безопасности ООН - высший орган управления по атомной энергии. Не исключено, что там Соединенные Штаты Америки встанут на сторону Израиля и наложат вето на этот вопрос. Однако то, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве, - потрясающая ситуация. На сегодняшний день это первый случай, когда подобное заявление в отношении Израиля было официально зарегистрировано. Продвижение этого вопроса очень важно с точки зрения баланса стратегических интересов в регионе. Мы будем продолжать оказывать давление. Мы выступаем с этим призывом как Турция. Ядерное оружие Израиля должно быть проверено без всяких сомнений, пока не стало слишком поздно. Мы будем следовать этому. Я призываю все мировое общественное мнение не оставлять это без внимания", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20231117/erdogan-1910198398.html

израиль

турция

анкара (провинция)

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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, международный уголовный суд, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году