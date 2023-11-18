https://ria.ru/20231118/oon-1910215564.html

Россия выступила за постоянное членство Индии и Бразилии в СБ ООН

Россия выступила за постоянное членство Индии и Бразилии в СБ ООН - РИА Новости, 18.11.2023

Россия выступила за постоянное членство Индии и Бразилии в СБ ООН

Россия в случае согласования расширения СБ ООН за счет постоянных и непостоянных членов считает Индию и Бразилию достойными кандидатами в состав постоянных... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:59

2023-11-18T01:59

2023-11-18T01:59

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ООН, 18 ноя - РИА Новости. Россия в случае согласования расширения СБ ООН за счет постоянных и непостоянных членов считает Индию и Бразилию достойными кандидатами в состав постоянных членов – включение в Совет западных государств не придаст ему многообразия, заявил, выступая на заседании Генассамблеи первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, задача адаптирования Совета к современным реалиям назрела давно. "Россия как постоянный член Совета Безопасности исходит из необходимости придания этому органу более представительного характера за счет развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки", - сказал Полянский. Как отметил первый зампостпреда, необходимо исправить историческую несправедливость в отношении Африки, "нынешнее представительство которой в Совете никак не соответствует ни общему числу государств континента, ни ее современной роли в международных делах". "Кроме того, в случае, если будет согласована реформенная модель, предусматривающая расширение СБ в обеих категориях членства, рассматриваем в качестве достойных кандидатов на постоянное место в Совете Индию и Бразилию", - подчеркнул Полянский. При этом, по его словам, и модель с расширением Совета только в категории избираемых членов выглядит для России вполне приемлемой. "Тем, кто следит за работой Совета Безопасности ООН, очевиден как перекос в пользу западных государств, так и то, что расширение их представленности не добавит в нашу структуру многообразия, которое мы все хотим там видеть. Поскольку эта категория, во-первых, придерживается блоковых подходов, а, во-вторых, представляет непропорционально малую часть населения нашей планеты", - заявил дипломат. По словам Полянского, важно, чтобы расширение Совета Безопасности не сказалось на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы. "В этой связи мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать чуть более 20 членов", - заключил он. Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция - обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы, Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023-й и 2024-й.

https://ria.ru/20231015/brasil-1902928526.html

https://ria.ru/20230612/indiya-1877599568.html

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в мире, бразилия, россия, индия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон