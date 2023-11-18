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Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 18.11.2023
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13:53 18.11.2023 (обновлено: 14:14 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/odessa-1910269523.html
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 18.11.2023
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе
Памятник Александру Пушкину в Одессе вандалы облили краской, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:53
2023-11-18T14:14
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину в Одессе вандалы облили краской, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. "Памятник Пушкину возле мэрии облили красной краской", - говорится в сообщении "Думской". Отмечается, что, предположительно, за акцией стоит местный художник. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20231115/kiev-1909589745.html
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в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин
В мире, Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе

Памятник Александру Пушкину в Одессе облил краской, вероятно, местный художник

CC BY-SA 4.0 / Wadco2 (cropped) / Odesa regПамятник А.С. Пушкину в Одессе
Памятник А.С. Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Wadco2 (cropped) / Odesa reg
Памятник А.С. Пушкину в Одессе
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину в Одессе вандалы облили краской, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале.
"Памятник Пушкину возле мэрии облили красной краской", - говорится в сообщении "Думской".
В Киеве демонтировали памятник А.С.Пушкину - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
15 ноября, 14:13
Отмечается, что, предположительно, за акцией стоит местный художник.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Оскверненный памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Кадр видео
На Украине памятники Пушкину и Щорсу изъяли из реестра культурного наследия
10 ноября, 19:05
 
В миреУкраинаОдессаРоссияАлександр Пушкин
 
 
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