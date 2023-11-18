https://ria.ru/20231118/odessa-1910269523.html
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 18.11.2023
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе
Памятник Александру Пушкину в Одессе вандалы облили краской, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:53
2023-11-18T13:53
2023-11-18T14:14
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину в Одессе вандалы облили краской, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. "Памятник Пушкину возле мэрии облили красной краской", - говорится в сообщении "Думской". Отмечается, что, предположительно, за акцией стоит местный художник. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин
В мире, Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин
Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе
Памятник Александру Пушкину в Одессе облил краской, вероятно, местный художник