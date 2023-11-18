https://ria.ru/20231118/odessa-1910269523.html

Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе

Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 18.11.2023

Вандалы облили краской памятник Александру Пушкину в Одессе

Памятник Александру Пушкину в Одессе вандалы облили краской, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:53

2023-11-18T13:53

2023-11-18T14:14

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину в Одессе вандалы облили краской, сообщило местное издание "Думская" в Telegram-канале. "Памятник Пушкину возле мэрии облили красной краской", - говорится в сообщении "Думской". Отмечается, что, предположительно, за акцией стоит местный художник. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20231115/kiev-1909589745.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, украина, одесса, россия, александр пушкин