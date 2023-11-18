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ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 18.11.2023 (обновлено: 19:34 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910315534.html
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области
Электроснабжение нарушено после обстрела ВСУ населенного пункта Грудская в Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:33
2023-11-18T19:34
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
сумская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено после обстрела ВСУ населенного пункта Грудская в Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. "ВСУ обстреляли населенный пункт Грудская Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Севский район - один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.
https://ria.ru/20231118/donetsk-1910299164.html
брянская область
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брянская область, севский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Сумская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области

ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, нарушено электроснабжение

© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Последствия обстрела . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено после обстрела ВСУ населенного пункта Грудская в Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«
"ВСУ обстреляли населенный пункт Грудская Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Севский район - один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСевский районСумская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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