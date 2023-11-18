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ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области
Электроснабжение нарушено после обстрела ВСУ населенного пункта Грудская в Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:33
2023-11-18T19:33
2023-11-18T19:34
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
сумская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено после обстрела ВСУ населенного пункта Грудская в Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. "ВСУ обстреляли населенный пункт Грудская Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Севский район - один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.
https://ria.ru/20231118/donetsk-1910299164.html
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брянская область, севский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Сумская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, нарушено электроснабжение