https://ria.ru/20231118/obstrel-1910315534.html

ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области

ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области - РИА Новости, 18.11.2023

ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области

Электроснабжение нарушено после обстрела ВСУ населенного пункта Грудская в Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T19:33

2023-11-18T19:33

2023-11-18T19:34

специальная военная операция на украине

брянская область

севский район

сумская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Электроснабжение нарушено после обстрела ВСУ населенного пункта Грудская в Брянской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. "ВСУ обстреляли населенный пункт Грудская Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Севский район - один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.

https://ria.ru/20231118/donetsk-1910299164.html

брянская область

севский район

сумская область

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брянская область, севский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины