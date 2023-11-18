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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 18.11.2023
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09:29 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/noch-1910239255.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 18.11.2023
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - минус 8,5, следующая ночь может быть еще холоднее, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:29
2023-11-18T09:29
москва
московская область (подмосковье)
клин
михаил леус
погода
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - минус 8,5, следующая ночь может быть еще холоднее, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже чем было накануне. А на территории Подмосковья самой холодной точкой стал Клин, там минимум составил минус 12,1 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что синоптическая ситуация в атмосфере складывается таким образом, что предстоящая ночь в Москве станет еще более холодной и показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки.
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москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Михаил Леус, Погода
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - минус 8,5, следующая ночь может быть еще холоднее, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже чем было накануне. А на территории Подмосковья самой холодной точкой стал Клин, там минимум составил минус 12,1 градуса", - рассказал Леус.
Он отметил, что синоптическая ситуация в атмосфере складывается таким образом, что предстоящая ночь в Москве станет еще более холодной и показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки.
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