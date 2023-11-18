https://ria.ru/20231118/noch-1910239255.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 18.11.2023
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - минус 8,5, следующая ночь может быть еще холоднее, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:29
2023-11-18T09:29
2023-11-18T09:29
москва
московская область (подмосковье)
клин
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856298487_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97dbe2e5cd3781dfced14ae31ab818d0.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - минус 8,5, следующая ночь может быть еще холоднее, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже чем было накануне. А на территории Подмосковья самой холодной точкой стал Клин, там минимум составил минус 12,1 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что синоптическая ситуация в атмосфере складывается таким образом, что предстоящая ночь в Москве станет еще более холодной и показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки.
https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909189211.html
москва
московская область (подмосковье)
клин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856298487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0e38609f628f1524d0f19878e059447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Михаил Леус, Погода
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени