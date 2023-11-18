https://ria.ru/20231118/noch-1910239255.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 18.11.2023

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - минус 8,5, следующая ночь может быть еще холоднее, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:29

2023-11-18T09:29

2023-11-18T09:29

москва

московская область (подмосковье)

клин

михаил леус

погода

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - минус 8,5, следующая ночь может быть еще холоднее, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 8,5 градуса, что сразу на 5,2 градуса ниже чем было накануне. А на территории Подмосковья самой холодной точкой стал Клин, там минимум составил минус 12,1 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что синоптическая ситуация в атмосфере складывается таким образом, что предстоящая ночь в Москве станет еще более холодной и показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки.

https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909189211.html

москва

московская область (подмосковье)

клин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус, погода