https://ria.ru/20231118/natsionalizatsiya-1910234517.html

В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена

В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена - РИА Новости, 18.11.2023

В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена

Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму не окончена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:37

2023-11-18T08:37

2023-11-18T08:37

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму не окончена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", - сказал Константинов. По его словам, продажа национализированных активов украинских олигархов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета республики.

https://ria.ru/20231117/rotaru-1910089492.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов