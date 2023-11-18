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В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена - РИА Новости, 18.11.2023
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08:37 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/natsionalizatsiya-1910234517.html
В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена
В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена - РИА Новости, 18.11.2023
В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена
Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму не окончена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:37
2023-11-18T08:37
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму не окончена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", - сказал Константинов. По его словам, продажа национализированных активов украинских олигархов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета республики.
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республика крым, владимир константинов
Республика Крым, Владимир Константинов
В Крыму заявили, национализация активов украинских олигархов не окончена

Константинов: национализация активов украинских олигархов в Крыму не окончена

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Работа по национализации активов украинских олигархов в Крыму не окончена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", - сказал Константинов.
По его словам, продажа национализированных активов украинских олигархов позволит существенно пополнить доходную часть бюджета республики.
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