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В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 18.11.2023
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12:09 18.11.2023 (обновлено: 14:21 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/napadenie-1910256374.html
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 18.11.2023
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка
Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:09
2023-11-18T14:21
происшествия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Артеме на ребёнка напали собаки, со ссылкой на слова матери утверждалось, что "укус серьезный". "Прокуратура... организовала проверку информации, ... что на улице Михайловской в Артеме собака укусила несовершеннолетнего ребёнка", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавили, что в полицию и медучреждения мама ребёнка не обращалась, прокуратура оценит работу муниципалитета и меры, принимаемые в сфере отлова и регулирования численности безнадзорных животных.Как рассказали РИА Новости в муниципалитете, ребёнка укусила не бродячая собака. "Начальник управления, курирующий отлов безнадзорных животных, созванивался с жительницей, которая рассказала, что (ребенка укусила - ред.) собака соседская, не безнадзорная", - сказал представитель мэрии Артёма.
https://ria.ru/20231115/sk-1909508765.html
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происшествия, приморский край, артем
Происшествия, Приморский край, Артем
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка

В приморском Артеме проверяют информацию о нападении собаки на ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Артеме на ребёнка напали собаки, со ссылкой на слова матери утверждалось, что "укус серьезный".
"Прокуратура... организовала проверку информации, ... что на улице Михайловской в Артеме собака укусила несовершеннолетнего ребёнка", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что в полицию и медучреждения мама ребёнка не обращалась, прокуратура оценит работу муниципалитета и меры, принимаемые в сфере отлова и регулирования численности безнадзорных животных.
Как рассказали РИА Новости в муниципалитете, ребёнка укусила не бродячая собака. "Начальник управления, курирующий отлов безнадзорных животных, созванивался с жительницей, которая рассказала, что (ребенка укусила - ред.) собака соседская, не безнадзорная", - сказал представитель мэрии Артёма.
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ПроисшествияПриморский крайАртем
 
 
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