https://ria.ru/20231118/napadenie-1910256374.html

В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка

В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 18.11.2023

В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка

Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T12:09

2023-11-18T12:09

2023-11-18T14:21

происшествия

приморский край

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Артеме на ребёнка напали собаки, со ссылкой на слова матери утверждалось, что "укус серьезный". "Прокуратура... организовала проверку информации, ... что на улице Михайловской в Артеме собака укусила несовершеннолетнего ребёнка", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавили, что в полицию и медучреждения мама ребёнка не обращалась, прокуратура оценит работу муниципалитета и меры, принимаемые в сфере отлова и регулирования численности безнадзорных животных.Как рассказали РИА Новости в муниципалитете, ребёнка укусила не бродячая собака. "Начальник управления, курирующий отлов безнадзорных животных, созванивался с жительницей, которая рассказала, что (ребенка укусила - ред.) собака соседская, не безнадзорная", - сказал представитель мэрии Артёма.

https://ria.ru/20231115/sk-1909508765.html

приморский край

артем

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, артем