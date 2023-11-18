https://ria.ru/20231118/napadenie-1910256374.html
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 18.11.2023
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка
Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:09
2023-11-18T12:09
2023-11-18T14:21
происшествия
приморский край
артем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Артеме на ребёнка напали собаки, со ссылкой на слова матери утверждалось, что "укус серьезный". "Прокуратура... организовала проверку информации, ... что на улице Михайловской в Артеме собака укусила несовершеннолетнего ребёнка", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавили, что в полицию и медучреждения мама ребёнка не обращалась, прокуратура оценит работу муниципалитета и меры, принимаемые в сфере отлова и регулирования численности безнадзорных животных.Как рассказали РИА Новости в муниципалитете, ребёнка укусила не бродячая собака. "Начальник управления, курирующий отлов безнадзорных животных, созванивался с жительницей, которая рассказала, что (ребенка укусила - ред.) собака соседская, не безнадзорная", - сказал представитель мэрии Артёма.
https://ria.ru/20231115/sk-1909508765.html
приморский край
артем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, артем
Происшествия, Приморский край, Артем
В Приморье проверяют информацию о нападении собаки на ребенка
В приморском Артеме проверяют информацию о нападении собаки на ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости.
Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на ребёнка в приморском Артёме, сообщает в своём Тelegram-канале
надзорное ведомство региона.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Артеме на ребёнка напали собаки, со ссылкой на слова матери утверждалось, что "укус серьезный".
"Прокуратура... организовала проверку информации, ... что на улице Михайловской в Артеме собака укусила несовершеннолетнего ребёнка", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что в полицию и медучреждения мама ребёнка не обращалась, прокуратура оценит работу муниципалитета и меры, принимаемые в сфере отлова и регулирования численности безнадзорных животных.
Как рассказали РИА Новости в муниципалитете, ребёнка укусила не бродячая собака. "Начальник управления, курирующий отлов безнадзорных животных, созванивался с жительницей, которая рассказала, что (ребенка укусила - ред.) собака соседская, не безнадзорная", - сказал представитель мэрии Артёма.
В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу