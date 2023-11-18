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"Схватил нож и ударил". В Киеве раскрыли, что устроили наемники в городе - РИА Новости, 18.11.2023
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16:03 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/naemniki-1910286029.html
"Схватил нож и ударил". В Киеве раскрыли, что устроили наемники в городе
"Схватил нож и ударил". В Киеве раскрыли, что устроили наемники в городе - РИА Новости, 18.11.2023
"Схватил нож и ударил". В Киеве раскрыли, что устроили наемники в городе
Западные наемники устроили поножовщину в Дарницком районе Киева в частном доме. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:03
2023-11-18T16:03
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Западные наемники устроили поножовщину в Дарницком районе Киева в частном доме. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.&quot;Во время употребления спиртных напитков между гражданином Великобритании Лионом Мшери, гражданином США Рони Редету, гражданином Канады Томасом Морисом и гражданином Румынии Арпадом Вересом произошел словесный конфликт, который перерос в драку&quot;, — говорится в статье.Во время потасовки британец схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого он ударил кулаком румына, сломав ему челюсть.По информации издания, пострадавших госпитализировали в одну из киевских больниц. Британца пока не задержали, уточняется в публикации.
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в мире, киев, сша, великобритания, украина
В мире, Киев, США, Великобритания, Украина
"Схватил нож и ударил". В Киеве раскрыли, что устроили наемники в городе

"Страна.ua": иностранные наемники устроили поножовщину в Киеве

© Fotolia / Tiko AramyanМужчина с ножом
Мужчина с ножом - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Fotolia / Tiko Aramyan
Мужчина с ножом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Западные наемники устроили поножовщину в Дарницком районе Киева в частном доме. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«

"Во время употребления спиртных напитков между гражданином Великобритании Лионом Мшери, гражданином США Рони Редету, гражданином Канады Томасом Морисом и гражданином Румынии Арпадом Вересом произошел словесный конфликт, который перерос в драку", — говорится в статье.

Во время потасовки британец схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого он ударил кулаком румына, сломав ему челюсть.
По информации издания, пострадавших госпитализировали в одну из киевских больниц. Британца пока не задержали, уточняется в публикации.
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