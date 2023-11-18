МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии из-за "Госзагрансобственности"
МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии Чистецки из-за "Госзагрансобственности"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в России Иржи Чистецки вызвали накануне в МИД из-за внесения "Госзагрансобственности" в национальный санкционный список, сообщили в ведомстве.
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"Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии", — подчеркнули в министерстве.
Временному поверенному указали на недопустимость такого правового произвола. Как отметили в МИД, для защиты своих законных интересов Москва применит все способы, включая ответные шаги в отношении чешских активов в России.
В минувшую среду министр иностранных дел республики Ян Липавский заявил, что правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению активами Москвы за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список.
Как сообщили накануне местные СМИ, чешские власти уже опломбировали часть российской недвижимости. Заблокированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. Принятые чешским правительством меры не распространяются на четыре объекта диппредставительства России в столице страны, включая здание посольства и резиденцию посла.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".