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МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии из-за "Госзагрансобственности" - РИА Новости, 18.11.2023
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15:28 18.11.2023 (обновлено: 16:27 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/mid-1910281870.html
МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии из-за "Госзагрансобственности"
МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии из-за "Госзагрансобственности" - РИА Новости, 18.11.2023
МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии из-за "Госзагрансобственности"
Временного поверенного в делах Чехии в России Иржи Чистецки вызвали накануне в МИД из-за внесения "Госзагрансобственности" в национальный санкционный список,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:28
2023-11-18T16:27
в мире
россия
чехия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в России Иржи Чистецки вызвали накануне в МИД из-за внесения "Госзагрансобственности" в национальный санкционный список, сообщили в ведомстве.&quot;Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП &quot;Госзагрансобственность&quot; в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии&quot;, — подчеркнули в министерстве.Временному поверенному указали на недопустимость такого правового произвола. Как отметили в МИД, для защиты своих законных интересов Москва применит все способы, включая ответные шаги в отношении чешских активов в России.В минувшую среду министр иностранных дел республики Ян Липавский заявил, что правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению активами Москвы за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список.Как сообщили накануне местные СМИ, чешские власти уже опломбировали часть российской недвижимости. Заблокированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. Принятые чешским правительством меры не распространяются на четыре объекта диппредставительства России в столице страны, включая здание посольства и резиденцию посла.После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
https://ria.ru/20231021/mid-1904363703.html
https://ria.ru/20231117/zamorozka-1910084103.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, россия, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
В мире, Россия, Чехия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии из-за "Госзагрансобственности"

МИД заявил протест главе дипмиссии Чехии Чистецки из-за "Госзагрансобственности"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Временного поверенного в делах Чехии в России Иржи Чистецки вызвали накануне в МИД из-за внесения "Госзагрансобственности" в национальный санкционный список, сообщили в ведомстве.
«

"Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии", — подчеркнули в министерстве.

Временному поверенному указали на недопустимость такого правового произвола. Как отметили в МИД, для защиты своих законных интересов Москва применит все способы, включая ответные шаги в отношении чешских активов в России.
В минувшую среду министр иностранных дел республики Ян Липавский заявил, что правительство одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению активами Москвы за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" включили в национальный санкционный список.
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Как сообщили накануне местные СМИ, чешские власти уже опломбировали часть российской недвижимости. Заблокированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. Принятые чешским правительством меры не распространяются на четыре объекта диппредставительства России в столице страны, включая здание посольства и резиденцию посла.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре прошлого года Еврокомиссии поручили подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
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