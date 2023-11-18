Рейтинг@Mail.ru
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 18.11.2023 (обновлено: 12:02 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ
Российские военные наносят Вооруженными силам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:01
2023-11-18T12:02
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896326991_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_2a16f313ab370e7005fe86ee617e6abe.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные наносят Вооруженными силам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.&quot;То, что кто-то в ВСУ пробыл на передовой два года и остался жив, – это просто невероятно, потому что украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава&quot;, — указал он.По словам эксперта, стране уже почти невозможно восполнить потери в рядах ВСУ, понесенные в результате боев с российскими военными, и ситуация в ближайшее время лишь ухудшится: Киев уже вынужден брать непригодных в свою армию, а их количество тоже ограничено.&quot;Происходящее сейчас на Украине просто ужасно&quot;, — резюмировал Джонсон.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231118/uzhas-1910238331.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896326991_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_04811ec4f3f6b3b201e9112fe4350619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, политика
Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Политика
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России нанесли ВСУ огромные потери

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные наносят Вооруженными силам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«

"То, что кто-то в ВСУ пробыл на передовой два года и остался жив, – это просто невероятно, потому что украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава", — указал он.

По словам эксперта, стране уже почти невозможно восполнить потери в рядах ВСУ, понесенные в результате боев с российскими военными, и ситуация в ближайшее время лишь ухудшится: Киев уже вынужден брать непригодных в свою армию, а их количество тоже ограничено.
«

"Происходящее сейчас на Украине просто ужасно", — резюмировал Джонсон.

ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Наступать не могут. Зеленскому сообщили ужасные новости, заявили в Киеве
09:22
 
УкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала