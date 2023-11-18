"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России нанесли ВСУ огромные потери
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные наносят Вооруженными силам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
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"То, что кто-то в ВСУ пробыл на передовой два года и остался жив, – это просто невероятно, потому что украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава", — указал он.
По словам эксперта, стране уже почти невозможно восполнить потери в рядах ВСУ, понесенные в результате боев с российскими военными, и ситуация в ближайшее время лишь ухудшится: Киев уже вынужден брать непригодных в свою армию, а их количество тоже ограничено.
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"Происходящее сейчас на Украине просто ужасно", — резюмировал Джонсон.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.