https://ria.ru/20231118/lukoyl-1910327003.html

Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ

Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023

Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе может временно прекратить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T21:18

2023-11-18T21:18

2023-11-18T22:22

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе может временно прекратить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года, сообщило местное агентство Novinite со ссылкой на заявление предприятия. "Завод предупреждает, что приостановка квот на экспорт нефтепродуктов может привести к остановке производства, что повлечет за собой логистические риски и возможный кризис в снабжении Болгарии топливом", — говорится в публикации.По данным СМИ, "Лукойл" призвал власти Болгарии к срочному диалогу для поиска "жизнеспособного решения, позволяющего снизить риски без остановки производства". Накануне болгарское информационное агентство БТА сообщало, что София одобрила запрет на использование компанией "Лукойл Нефтохим" в Бургасе российской нефти с марта 2024 года. Как уточнило СМИ, с 1 января 2024-го власти отменят экспортные квоты. На втором этапе, с 1 марта следующего года, они аннулируют само исключение на переработку российской нефти.В 2022-м лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения разрешили перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

https://ria.ru/20231116/neft-1909973241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, болгария, бургас, россия, евросоюз, лукойл