Рейтинг@Mail.ru
Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 18.11.2023 (обновлено: 22:22 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/lukoyl-1910327003.html
Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ
Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ
Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе может временно прекратить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T21:18
2023-11-18T22:22
экономика
цены на нефть
болгария
бургас
россия
евросоюз
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе может временно прекратить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года, сообщило местное агентство Novinite со ссылкой на заявление предприятия. &quot;Завод предупреждает, что приостановка квот на экспорт нефтепродуктов может привести к остановке производства, что повлечет за собой логистические риски и возможный кризис в снабжении Болгарии топливом&quot;, — говорится в публикации.По данным СМИ, "Лукойл" призвал власти Болгарии к срочному диалогу для поиска "жизнеспособного решения, позволяющего снизить риски без остановки производства". Накануне болгарское информационное агентство БТА сообщало, что София одобрила запрет на использование компанией "Лукойл Нефтохим" в Бургасе российской нефти с марта 2024 года. Как уточнило СМИ, с 1 января 2024-го власти отменят экспортные квоты. На втором этапе, с 1 марта следующего года, они аннулируют само исключение на переработку российской нефти.В 2022-м лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения разрешили перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
https://ria.ru/20231116/neft-1909973241.html
болгария
бургас
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, болгария, бургас, россия, евросоюз, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Болгария, Бургас, Россия, Евросоюз, ЛУКОЙЛ
Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ

Novinite: НПЗ Лукойла в Болгарии грозит остановка из-за отмены экспортных квот

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе может временно прекратить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года, сообщило местное агентство Novinite со ссылкой на заявление предприятия.
«

"Завод предупреждает, что приостановка квот на экспорт нефтепродуктов может привести к остановке производства, что повлечет за собой логистические риски и возможный кризис в снабжении Болгарии топливом", — говорится в публикации.

По данным СМИ, "Лукойл" призвал власти Болгарии к срочному диалогу для поиска "жизнеспособного решения, позволяющего снизить риски без остановки производства".
Накануне болгарское информационное агентство БТА сообщало, что София одобрила запрет на использование компанией "Лукойл Нефтохим" в Бургасе российской нефти с марта 2024 года. Как уточнило СМИ, с 1 января 2024-го власти отменят экспортные квоты. На втором этапе, с 1 марта следующего года, они аннулируют само исключение на переработку российской нефти.
В 2022-м лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения разрешили перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Болгария не поддержала запрет на переработку российской нефти "Лукойлом"
16 ноября, 23:32
 
ЭкономикаЦены на нефтьБолгарияБургасРоссияЕвросоюзЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала