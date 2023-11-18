Заводу "Лукойла" в Болгарии грозит приостановка работы, пишут СМИ
Novinite: НПЗ Лукойла в Болгарии грозит остановка из-за отмены экспортных квот
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе может временно прекратить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года, сообщило местное агентство Novinite со ссылкой на заявление предприятия.
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"Завод предупреждает, что приостановка квот на экспорт нефтепродуктов может привести к остановке производства, что повлечет за собой логистические риски и возможный кризис в снабжении Болгарии топливом", — говорится в публикации.
По данным СМИ, "Лукойл" призвал власти Болгарии к срочному диалогу для поиска "жизнеспособного решения, позволяющего снизить риски без остановки производства".
Накануне болгарское информационное агентство БТА сообщало, что София одобрила запрет на использование компанией "Лукойл Нефтохим" в Бургасе российской нефти с марта 2024 года. Как уточнило СМИ, с 1 января 2024-го власти отменят экспортные квоты. На втором этапе, с 1 марта следующего года, они аннулируют само исключение на переработку российской нефти.
В 2022-м лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения разрешили перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.