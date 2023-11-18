https://ria.ru/20231118/lesomobayl-1910312718.html

Дед Мороз рассказал о своем мобильнике "лесомобайл"

Дед Мороз рассказал о своем мобильнике "лесомобайл" - РИА Новости, 18.11.2023

Дед Мороз рассказал о своем мобильнике "лесомобайл"

Российский Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в Великом Устюге в субботу рассказал, что пользуется последней моделью мобильного телефона марки... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T19:18

2023-11-18T19:18

2023-11-18T19:18

общество

великий устюг

вологодская область

дед мороз

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Российский Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в Великом Устюге в субботу рассказал, что пользуется последней моделью мобильного телефона марки "лесомобайл". Видеотрансляция праздника, где зимний волшебник зажег огни на первой новогодней елке страны, проходила в прямом эфире на странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте". После того, как один из сказочных персонажей предложил зажечь огни на елке после того, как зрители включат фонарики, Дед Мороз поинтересовался, откуда они их возьмут, и получил ответ, что у всех есть мобильные телефоны. "У меня тоже есть. Последняя модель - "лесомобайл", - сказал Дед Мороз. Ежегодно 18 ноября на родине Деда Мороза, в Великом Устюге Вологодской области, проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза. Традиционно с этого дня в Вотчине Деда Мороза устанавливается настоящая зимняя погода, выпадает снег. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.

https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html

великий устюг

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, великий устюг, вологодская область, дед мороз, новый год