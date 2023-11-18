https://ria.ru/20231118/lesomobayl-1910312718.html
Дед Мороз рассказал о своем мобильнике "лесомобайл"
Дед Мороз рассказал о своем мобильнике "лесомобайл" - РИА Новости, 18.11.2023
Дед Мороз рассказал о своем мобильнике "лесомобайл"
Российский Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в Великом Устюге в субботу рассказал, что пользуется последней моделью мобильного телефона марки... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:18
2023-11-18T19:18
2023-11-18T19:18
общество
великий устюг
вологодская область
дед мороз
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Российский Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в Великом Устюге в субботу рассказал, что пользуется последней моделью мобильного телефона марки "лесомобайл". Видеотрансляция праздника, где зимний волшебник зажег огни на первой новогодней елке страны, проходила в прямом эфире на странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте". После того, как один из сказочных персонажей предложил зажечь огни на елке после того, как зрители включат фонарики, Дед Мороз поинтересовался, откуда они их возьмут, и получил ответ, что у всех есть мобильные телефоны. "У меня тоже есть. Последняя модель - "лесомобайл", - сказал Дед Мороз. Ежегодно 18 ноября на родине Деда Мороза, в Великом Устюге Вологодской области, проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза. Традиционно с этого дня в Вотчине Деда Мороза устанавливается настоящая зимняя погода, выпадает снег. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великий устюг, вологодская область, дед мороз, новый год
Общество, Великий Устюг, Вологодская область, Дед Мороз, Новый год
Дед Мороз рассказал о своем мобильнике "лесомобайл"
Российский Дед Мороз рассказал, что пользуется мобильным телефоном "лесомобайл"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости.
Российский Дед Мороз на праздновании
своего дня рождения в Великом Устюге в субботу рассказал, что пользуется последней моделью мобильного телефона марки "лесомобайл".
Видеотрансляция праздника, где зимний волшебник зажег огни на первой новогодней елке страны, проходила в прямом эфире на странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте".
После того, как один из сказочных персонажей предложил зажечь огни на елке после того, как зрители включат фонарики, Дед Мороз поинтересовался, откуда они их возьмут, и получил ответ, что у всех есть мобильные телефоны.
«
"У меня тоже есть. Последняя модель - "лесомобайл", - сказал Дед Мороз.
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране
Ежегодно 18 ноября на родине Деда Мороза, в Великом Устюге Вологодской области
, проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза. Традиционно с этого дня в Вотчине Деда Мороза устанавливается настоящая зимняя погода, выпадает снег.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.