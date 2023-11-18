https://ria.ru/20231118/lekornyu-1910259557.html

Глава Минобороны Франции второй раз за два дня прибыл в Катар

Глава Минобороны Франции второй раз за два дня прибыл в Катар - РИА Новости, 18.11.2023

Глава Минобороны Франции второй раз за два дня прибыл в Катар

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с необъявленным визитом в Катар для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, это стало второй поездкой министра РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T12:35

2023-11-18T12:35

2023-11-18T12:35

в мире

катар

себастьян лекорню

франция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с необъявленным визитом в Катар для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, это стало второй поездкой министра в эту страну за последние два дня, сообщила в субботу газета Parisien со ссылкой на его офис. Катар выступает посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Ранее официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что восемь граждан Франции продолжают числиться пропавшими без вести и могут удерживаться ХАМАС. "В субботу Себастьян Лекорню снова находится с визитом в Катаре… Этот новый визит не был предусмотрен в программе турне, которое министр обороны осуществляет в регионе со среды. Речь идёт о втором визите в Катар всего лишь за 48 часов", - говорится в сообщении издания. До этого глава французского минобороны посетил Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Израиль для обсуждения палестино-израильского конфликта и, в частности, вопроса освобождения заложников, напоминает газета. Отмечается, что в рамках своей второй поездки в Катар Лекорню встретится с премьер-министром страны и также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке. По информации телеканала BFMTV, после этого министр вновь отправится в Египет. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231113/frantsiya-1909017763.html

https://ria.ru/20231112/netanyakhu-1908948452.html

https://ria.ru/20231118/palestina-1910209177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, катар, себастьян лекорню, франция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году