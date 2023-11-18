https://ria.ru/20231118/konflikty-1910334951.html

Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке

Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.11.2023

Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке

Конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся "огромным прогрессом" и сделают США более защищенными, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T23:34

2023-11-18T23:34

2023-11-19T08:20

в мире

украина

сша

израиль

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся "огромным прогрессом" и сделают США более защищенными, заявил президент Джо Байден. "В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс. Больше надежды, больше свободы, меньше ярости, обид и войны", - написал Байден в статье для Washington Post. Как заявил американский лидер, США не должны терять решимости и добиваться этих целей, и его администрация намерена проводить такую стратегию "на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру"."Каждый шаг, который мы делаем на пути к этому будущему, — это прогресс, который делает мир безопасней, а США более защищенными", - добавил он.По утверждению Байдена, мир находится в переломной точке, выбор США в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее страны на поколения вперед.Статья Байдена вышла на фоне неопределенности по запросу администрации США к конгрессу о выделении более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный. Рассматривать запрос Белого дома при этом не будут как минимум следующую неделю.

https://ria.ru/20231118/bayden-1910331986.html

https://ria.ru/20231118/khamas-1910331887.html

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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году