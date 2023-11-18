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Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.11.2023
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23:34 18.11.2023 (обновлено: 08:20 19.11.2023)
https://ria.ru/20231118/konflikty-1910334951.html
Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке
Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.11.2023
Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке
Конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся "огромным прогрессом" и сделают США более защищенными, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-18T23:34
2023-11-19T08:20
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся "огромным прогрессом" и сделают США более защищенными, заявил президент Джо Байден. "В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс. Больше надежды, больше свободы, меньше ярости, обид и войны", - написал Байден в статье для Washington Post. Как заявил американский лидер, США не должны терять решимости и добиваться этих целей, и его администрация намерена проводить такую стратегию "на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру".&quot;Каждый шаг, который мы делаем на пути к этому будущему, — это прогресс, который делает мир безопасней, а США более защищенными&quot;, - добавил он.По утверждению Байдена, мир находится в переломной точке, выбор США в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее страны на поколения вперед.Статья Байдена вышла на фоне неопределенности по запросу администрации США к конгрессу о выделении более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный. Рассматривать запрос Белого дома при этом не будут как минимум следующую неделю.
https://ria.ru/20231118/bayden-1910331986.html
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден увидел пользу в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке

Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине сделают США более защищенными

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся "огромным прогрессом" и сделают США более защищенными, заявил президент Джо Байден.
«
"В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс. Больше надежды, больше свободы, меньше ярости, обид и войны", - написал Байден в статье для Washington Post.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Байден рассказал, почему США поддерживают Украину
Вчера, 22:42
Как заявил американский лидер, США не должны терять решимости и добиваться этих целей, и его администрация намерена проводить такую стратегию "на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру".
«

"Каждый шаг, который мы делаем на пути к этому будущему, — это прогресс, который делает мир безопасней, а США более защищенными", - добавил он.

По утверждению Байдена, мир находится в переломной точке, выбор США в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее страны на поколения вперед.
Статья Байдена вышла на фоне неопределенности по запросу администрации США к конгрессу о выделении более 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный. Рассматривать запрос Белого дома при этом не будут как минимум следующую неделю.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В Газе не будет мира, пока существует ХАМАС, считает Байден
Вчера, 22:42
 
В миреУкраинаСШАИзраильДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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