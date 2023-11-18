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В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой - РИА Новости, 18.11.2023
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13:15 18.11.2023 (обновлено: 15:40 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/kista-1910263824.html
В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой
В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой - РИА Новости, 18.11.2023
В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой
Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:15
2023-11-18T15:40
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой, сообщила пресс-служба Минздрава Новгородской области.&quot;Киста весом 12 килограммов, занимавшая всю брюшную полость, удалена. Операция прошла успешно. Других патологий не выявлено&quot;, — говорится в публикации.По данным ведомства, 22-летняя девушка поступила в Старорусскую центральную районную больницу с подозрением на водянку брюшной полости. В течение шести месяцев она не проходила обследований, при этом жаловалась на необъяснимое увеличение живота. Девушку перевели в ЦГКБ в Великий Новгород, где у нее выявили доброкачественную кисту.Сейчас пациентка проходит реабилитацию.
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Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область, Хорошие новости
В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой

Врачи в Великом Новгороде удалили у девушки кисту весом 12 килограммов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой, сообщила пресс-служба Минздрава Новгородской области.
«

"Киста весом 12 килограммов, занимавшая всю брюшную полость, удалена. Операция прошла успешно. Других патологий не выявлено", — говорится в публикации.

По данным ведомства, 22-летняя девушка поступила в Старорусскую центральную районную больницу с подозрением на водянку брюшной полости. В течение шести месяцев она не проходила обследований, при этом жаловалась на необъяснимое увеличение живота. Девушку перевели в ЦГКБ в Великий Новгород, где у нее выявили доброкачественную кисту.
Сейчас пациентка проходит реабилитацию.
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