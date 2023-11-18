https://ria.ru/20231118/kista-1910263824.html

В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой

В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой - РИА Новости, 18.11.2023

В Великом Новгороде врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой

Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:15

2023-11-18T13:15

2023-11-18T15:40

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой, сообщила пресс-служба Минздрава Новгородской области."Киста весом 12 килограммов, занимавшая всю брюшную полость, удалена. Операция прошла успешно. Других патологий не выявлено", — говорится в публикации.По данным ведомства, 22-летняя девушка поступила в Старорусскую центральную районную больницу с подозрением на водянку брюшной полости. В течение шести месяцев она не проходила обследований, при этом жаловалась на необъяснимое увеличение живота. Девушку перевели в ЦГКБ в Великий Новгород, где у нее выявили доброкачественную кисту.Сейчас пациентка проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20231117/spasenie-1910010357.html

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Варвара Скокшина

происшествия, великий новгород, новгородская область