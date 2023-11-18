https://ria.ru/20231118/kirgiziya-1910265489.html

В Киргизии заявили, что отвергают попытки отменить русскую культуру

В Киргизии заявили, что отвергают попытки отменить русскую культуру - РИА Новости, 18.11.2023

В Киргизии заявили, что отвергают попытки отменить русскую культуру

Киргизия решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, сообщил в ходе IX Cанкт-Петербургского международного культурного форума заместитель... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:25

2023-11-18T13:25

2023-11-18T13:25

киргизия

санкт-петербургский международный культурный форум

в мире

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БИШКЕК, 18 ноя - РИА Новости. Киргизия решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, сообщил в ходе IX Cанкт-Петербургского международного культурного форума заместитель председателя киргизского кабмина Эдиль Байсалов. "Кыргызская Республики решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности. Близорукая политика cancel culture обречена на провал, потому как является рудиментом евроцентризма, высокомерной попыткой диктовать моду всему миру. Давайте работать вместе, чтобы сохранить наше культурное наследие и одновременно уважать и ценить культуры других народов", - приводит его слова пресс-служба кабмина. По словам Байсалова, война культур не является новым явлением, однако сегодня она приобрела новые формы: она происходит не только на уровне стран, но и внутри каждой отдельной нации. "Глобализация и интернет сделали культурный обмен более доступным, но в то же время они создают риск утраты национальной идентичности и самобытности. Кыргызстан, с его богатым и уникальным культурным наследием, всегда выступал за сохранение и развитие своей культуры и идентичности. Мы уважаем культурное разнообразие и стремимся к диалогу культур, но при этом решительно выступаем против исключения и забвения уникальных культурных традиций", - подчеркнул вице-премьер. Байсалов выразил мнение, что сохранение культурного наследия и развитие культурной самобытности - это "ключ к устойчивому развитию и миру".

https://ria.ru/20231102/ukraina-1906890835.html

https://ria.ru/20231031/kirgiziya-1906345388.html

киргизия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киргизия, санкт-петербургский международный культурный форум, в мире