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"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине - РИА Новости, 18.11.2023
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16:03 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/khod-1910286153.html
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине - РИА Новости, 18.11.2023
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине
Украина находится в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и проблем с поддержкой союзников, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:03
2023-11-18T16:03
политика
в мире
украина
польша
валерий залужный
израиль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина находится в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и проблем с поддержкой союзников, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в интервью радио TOK FM.&quot;Помощь в виде вооружений, которые должны были быть переданы Украине, попадает в Израиль&quot;, — сказал онПо его словам, ситуация на фронте для Украины стала тяжелой из-за смены фокуса союзников на помощь Израиль, а погодные условия становятся все более непригодными для ВСУ. Он предупредил, что российскому руководству не нужно предпринимать радикальных мер, поскольку время на стороне России в конфликте с Украиной.&quot;С российской стороны никто не торопится. Россияне захотят его разрешить или зимой, или в следующем году&quot;, — утверждает военный.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
https://ria.ru/20231118/detal-1910278567.html
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политика, в мире, украина, польша, валерий залужный, израиль, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Украина, Польша, Валерий Залужный, Израиль, Вооруженные силы Украины
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине

Генерал ВС Польши Пацек: Украина находится в тяжелом положении

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина находится в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и проблем с поддержкой союзников, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в интервью радио TOK FM.
«

"Помощь в виде вооружений, которые должны были быть переданы Украине, попадает в Израиль", — сказал он

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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По его словам, ситуация на фронте для Украины стала тяжелой из-за смены фокуса союзников на помощь Израиль, а погодные условия становятся все более непригодными для ВСУ. Он предупредил, что российскому руководству не нужно предпринимать радикальных мер, поскольку время на стороне России в конфликте с Украиной.
«

"С российской стороны никто не торопится. Россияне захотят его разрешить или зимой, или в следующем году", — утверждает военный.

Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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