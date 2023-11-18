https://ria.ru/20231118/khod-1910286153.html
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине - РИА Новости, 18.11.2023
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине
Украина находится в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и проблем с поддержкой союзников, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:03
2023-11-18T16:03
2023-11-18T16:03
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валерий залужный
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина находится в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и проблем с поддержкой союзников, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в интервью радио TOK FM."Помощь в виде вооружений, которые должны были быть переданы Украине, попадает в Израиль", — сказал онПо его словам, ситуация на фронте для Украины стала тяжелой из-за смены фокуса союзников на помощь Израиль, а погодные условия становятся все более непригодными для ВСУ. Он предупредил, что российскому руководству не нужно предпринимать радикальных мер, поскольку время на стороне России в конфликте с Украиной."С российской стороны никто не торопится. Россияне захотят его разрешить или зимой, или в следующем году", — утверждает военный.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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политика, в мире, украина, польша, валерий залужный, израиль, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Украина, Польша, Валерий Залужный, Израиль, Вооруженные силы Украины
"Тяжелое положение". В Польше испугались хода Путина по Украине
Генерал ВС Польши Пацек: Украина находится в тяжелом положении