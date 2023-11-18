https://ria.ru/20231118/khezbollakh-1910231346.html
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике - РИА Новости, 18.11.2023
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в ночь на субботу израильский беспилотник Hermes ракетой класса "земля-воздух". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T07:55
2023-11-18T07:55
2023-11-18T07:55
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41664/94/416649416_0:28:300:197_1920x0_80_0_0_75e13cf57a49b274477906ae2b86c19f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в ночь на субботу израильский беспилотник Hermes ракетой класса "земля-воздух". Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее система ПВО перехватила ракету класса "земля-воздух", выпущенную из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ. "Исламское сопротивление объявляет о сбитом вражеском израильском многоцелевом беспилотнике Hermes 450 ракетой класса "земля-воздух", выпущенной нашими бойцами ночью в субботу", - говорится в заявлении движения. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231117/tekhnika-1910207976.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41664/94/416649416_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_56ca2de2138338635d22d39a0e22bc61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике
Движение "Хезболлах" заявило, что сбило ракетой "земля-воздух" БПЛА ЦАХАЛ Hermes