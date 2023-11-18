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Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике - РИА Новости, 18.11.2023
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07:55 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/khezbollakh-1910231346.html
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике - РИА Новости, 18.11.2023
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в ночь на субботу израильский беспилотник Hermes ракетой класса "земля-воздух". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T07:55
2023-11-18T07:55
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в ночь на субботу израильский беспилотник Hermes ракетой класса "земля-воздух". Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее система ПВО перехватила ракету класса "земля-воздух", выпущенную из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ. "Исламское сопротивление объявляет о сбитом вражеском израильском многоцелевом беспилотнике Hermes 450 ракетой класса "земля-воздух", выпущенной нашими бойцами ночью в субботу", - говорится в заявлении движения. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике

Движение "Хезболлах" заявило, что сбило ракетой "земля-воздух" БПЛА ЦАХАЛ Hermes

© ВВС БразилииБеспилотный летательный аппарат Hermes 450
Беспилотный летательный аппарат Hermes 450
© ВВС Бразилии
Беспилотный летательный аппарат Hermes 450. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в ночь на субботу израильский беспилотник Hermes ракетой класса "земля-воздух".
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее система ПВО перехватила ракету класса "земля-воздух", выпущенную из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ.
"Исламское сопротивление объявляет о сбитом вражеском израильском многоцелевом беспилотнике Hermes 450 ракетой класса "земля-воздух", выпущенной нашими бойцами ночью в субботу", - говорится в заявлении движения.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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