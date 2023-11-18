https://ria.ru/20231118/khezbollakh-1910231346.html

Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике

Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике - РИА Новости, 18.11.2023

Движение "Хезболлах" заявило о сбитом израильском беспилотнике

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в ночь на субботу израильский беспилотник Hermes ракетой класса "земля-воздух". РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T07:55

2023-11-18T07:55

2023-11-18T07:55

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/41664/94/416649416_0:28:300:197_1920x0_80_0_0_75e13cf57a49b274477906ae2b86c19f.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило в ночь на субботу израильский беспилотник Hermes ракетой класса "земля-воздух". Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее система ПВО перехватила ракету класса "земля-воздух", выпущенную из Ливана по беспилотнику ЦАХАЛ. "Исламское сопротивление объявляет о сбитом вражеском израильском многоцелевом беспилотнике Hermes 450 ракетой класса "земля-воздух", выпущенной нашими бойцами ночью в субботу", - говорится в заявлении движения. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231117/tekhnika-1910207976.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году