https://ria.ru/20231118/kalligrafiya-1910283248.html

Культуролог рассказала о самом востребованном виде исламского искусства

Культуролог рассказала о самом востребованном виде исламского искусства - РИА Новости, 18.11.2023

Культуролог рассказала о самом востребованном виде исламского искусства

Каллиграфия остается самым востребованным видом исламского искусства, легко адаптируясь к реалиям сегодняшнего дня, рассказала РИА Новости в Международный день... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:37

2023-11-18T15:37

2023-11-18T15:37

религия

иран

санкт-петербургский государственный университет

юнеско

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Каллиграфия остается самым востребованным видом исламского искусства, легко адаптируясь к реалиям сегодняшнего дня, рассказала РИА Новости в Международный день исламского искусства кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии и культурологии Востока Института философии СПбГУ Анна Маточкина. На 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году 18 ноября было провозглашено Международным днем исламского искусства. Его цель заключается в повышении уровня осведомленности о прошлых и современных формах художественного выражения ислама, а также о вкладе культуры в цивилизацию посредством исламского искусства. "Из всех видов исламского искусства наиболее востребованным была и остается каллиграфия как инструмент выражения божественного слова, переданного через пророка Мухаммада, произнесенного и начертанного. Оно воплощено в разных почерках и техниках. Поэтому каллиграфия считается одним их основополагающих видов исламского искусства и вместе с тем самым динамичным, поскольку, сохраняя свои основы, продолжает активно развиваться в сочетании с другими видами, например, орнаментом, музыкой или граффити, порождая новые интересные направления – например, каллиграффити. Каллиграфия – это и традиционное, и современное концептуальное искусство", – рассказала собеседница агентства. Не менее важен орнамент, считает эксперт. "Почти каждый наверняка слышал слово "арабеска" – орнамент, представляющий переплетение геометрических, растительных и эпиграфических мотивов. Каллиграфия и орнамент органично дополняют друг друга и образуют синтез ритма и геометрии – двух столпов, определяющих искусство ислама. Тот факт, что оба вида исламского искусства могут быть использованы как в сакральной, так и в профанной сферах жизни верующего, приводит к их повсеместному распространению", – сказала она. Именно поэтому, рассказывает Маточкина, говоря об исламском искусстве, подчеркивают его орнаментально-каллиграфический, абстрактный, символический характер. "В силу неоднозначного отношения к изображению живых существ в исламе как из-за боязни идолопоклонничества, так из-за преклонения перед божественной тайной, скрытой в каждом одушевленном творении, исламское искусство носит неизобразительный характер. Однако можно также говорить о региональных особенностях искусства, обусловленных местными традициями: известно, что Иран, например, никогда не переставал мыслить антропоморфными образами, о чем наглядно свидетельствует развитие персидской миниатюры", – добавила Маточкина. При этом отношение к музыке в исламе столь же неоднозначно, как и к изображению, поскольку она оказывает сильное воздействие на человеческую душу и может многократно усиливать обуревающие ее страсти. То есть для одних людей она оказывается соблазном, тогда как для тех, кто достиг определенной ступени духовного совершенствования – наставлением. Суфии использовали созидательный потенциал музыки для приближения к Богу, воспитания чувств и преображения души.

https://ria.ru/20231110/koran-1908696354.html

https://ria.ru/20231026/mecheti-1905277038.html

иран

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, санкт-петербургский государственный университет, юнеско