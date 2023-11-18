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ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа - РИА Новости, 18.11.2023
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17:52 18.11.2023 (обновлено: 18:16 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/izrail-1910302727.html
ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа - РИА Новости, 18.11.2023
ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах анклава. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:52
2023-11-18T18:16
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах анклава."Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа и провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия с целью нанесения ударов по террористам и инфраструктуре ХАМАС", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.В армии уточнили, что в окрестностях города Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии."В этом районе находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов террористов, в котором действуют четыре батальона ХАМАС", - отметили в ЦАХАЛ.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/oruzhie-1910295633.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа

Армия Израиля заявила о расширении военных действий в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР на границе сектора Газа
Израильские БТР на границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР на границе сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах анклава.
«
"Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа и провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия с целью нанесения ударов по террористам и инфраструктуре ХАМАС", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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Вчера, 17:04
В армии уточнили, что в окрестностях города Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии.
«
"В этом районе находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов террористов, в котором действуют четыре батальона ХАМАС", - отметили в ЦАХАЛ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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Вчера, 15:13
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАС
 
 
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