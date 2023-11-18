https://ria.ru/20231118/izrail-1910275272.html
Армия Израиля сообщила об ударе по террористической ячейке в секторе Газа
Армия Израиля сообщила об ударе по террористической ячейке в секторе Газа - РИА Новости, 18.11.2023
Армия Израиля сообщила об ударе по террористической ячейке в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об авиаударе по "террористической ячейке" в секторе Газа в ответ на пуски ракет в сторону израильской... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:46
2023-11-18T14:46
2023-11-18T14:46
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об авиаударе по "террористической ячейке" в секторе Газа в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории в пятницу. "Менее чем через час после ракетного обстрела, произошедшего вчера (в пятницу) из сектора Газа в сторону израильской территории, военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили террористов, которые осуществили пуски с крыши здания, и направили воздушное судно ВВС Израиля, которое нанесло по ним удар", - сообщила ЦАХАЛ. Кроме того, в армии добавили, что за прошедшие сутки истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам "террористических целей" в секторе Газа, в том числе по оперативным командным центрам, пусковым установкам и лабораториям по производству оружия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/yunisef-1910226621.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила об ударе по террористической ячейке в секторе Газа
ЦАХАЛ заявила об авиаударе по террористической ячейке в Газе в ответ на удары
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
об авиаударе по "террористической ячейке" в секторе Газа в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории в пятницу.
"Менее чем через час после ракетного обстрела, произошедшего вчера (в пятницу) из сектора Газа в сторону израильской территории, военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили террористов, которые осуществили пуски с крыши здания, и направили воздушное судно ВВС Израиля, которое нанесло по ним удар", - сообщила ЦАХАЛ.
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Кроме того, в армии добавили, что за прошедшие сутки истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам "террористических целей" в секторе Газа, в том числе по оперативным командным центрам, пусковым установкам и лабораториям по производству оружия.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Армия Израиля заявила об ударах по территории Ливана