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Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
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14:00 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/izrail-1910269782.html
Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ
Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ
Израильские военные нанесли удар с беспилотника по заводу по производству алюминия в городе Набатие на юге Ливана, предприятие полностью сгорело, сообщило... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:00
2023-11-18T14:00
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Израильские военные нанесли удар с беспилотника по заводу по производству алюминия в городе Набатие на юге Ливана, предприятие полностью сгорело, сообщило Национальное агентство новостей NNA. "Израильский враг нанес удар вглубь района Набатии впервые после войны в июле 2006 года. Около 4:15 утра вражеский беспилотник выпустил две ракеты в направлении алюминиевого завода, расположенного на дороге Туль-Кфур (Набатия), в результате чего он сгорел вместе со всем оборудованием", - уточнило агентство. В тушении пожара принимали участие команды гражданской обороны.
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ

NNA: армия израиля нанесла удар с беспилотника по алюминиевому заводу в Набатие

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Израильские военные нанесли удар с беспилотника по заводу по производству алюминия в городе Набатие на юге Ливана, предприятие полностью сгорело, сообщило Национальное агентство новостей NNA.
"Израильский враг нанес удар вглубь района Набатии впервые после войны в июле 2006 года. Около 4:15 утра вражеский беспилотник выпустил две ракеты в направлении алюминиевого завода, расположенного на дороге Туль-Кфур (Набатия), в результате чего он сгорел вместе со всем оборудованием", - уточнило агентство.
В тушении пожара принимали участие команды гражданской обороны.
Дым от израильского обстрела на территории Ливана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по территории Ливана
12:17
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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