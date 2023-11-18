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Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ

Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023

Израиль уничтожил с беспилотника алюминиевый завод на юге Ливана, пишут СМИ

Израильские военные нанесли удар с беспилотника по заводу по производству алюминия в городе Набатие на юге Ливана, предприятие полностью сгорело, сообщило... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:00

2023-11-18T14:00

2023-11-18T14:00

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Израильские военные нанесли удар с беспилотника по заводу по производству алюминия в городе Набатие на юге Ливана, предприятие полностью сгорело, сообщило Национальное агентство новостей NNA. "Израильский враг нанес удар вглубь района Набатии впервые после войны в июле 2006 года. Около 4:15 утра вражеский беспилотник выпустил две ракеты в направлении алюминиевого завода, расположенного на дороге Туль-Кфур (Набатия), в результате чего он сгорел вместе со всем оборудованием", - уточнило агентство. В тушении пожара принимали участие команды гражданской обороны.

https://radiosputnik.ru/20231118/livan-1910258179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году