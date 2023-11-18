https://ria.ru/20231118/gumpomosch-1910249404.html

МЧС России доставило 190 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа

МЧС России доставило 190 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа - РИА Новости, 18.11.2023

МЧС России доставило 190 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа

МЧС России доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:06

2023-11-18T11:06

2023-11-18T11:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

сектор газа

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МЧС России доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства."Спецбортами МЧС России для жителей сектора Газа уже доставлено 190 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.Как уточняется, очередной борт с 30 тоннами гуманитарного груза из Грозного приземлился в Египте. Он будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а затем перенаправлен жителям сектора Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/obstrel-1910223601.html

https://ria.ru/20231118/konflikt-1910247966.html

россия

сектор газа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сектор газа